حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع محمد النني؟

المصدر: البيان

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انتشرت مؤخرا أخبار عن احتمالية رحيل المصري محمد النني، لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي، عن الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت صحيفة "الصن" البريطانية قد أشارت من قبل إلى رغبة النادي اللندني في فسخ تعاقده مع محمد النني، وأن الأمر متروك للاعب في اختيار وجهته المقبلة.

وكان نادي جالطة سراي التركي هو أبرز الراغبين في ضم محمد النني لصفوفه منذ أشهر مضت، قبل أن يرفض أرسنال العرض وقتها، لكن النادي التركي جدد رغبته في التعاقد مع اللاعب مع انتشار أخبار تخلي المدفعجية عنه.

الدوري المصري

وترددت بعض الأخبار التي تشير لإمكانية عودة محمد النني إلى الدوري المصري مجددا من بوابة النادي الأهلي، خاصة أن والد اللاعب كان قد أعلن من قبل أنه يرغب في رؤية ولده يلعب للقلعة الحمراء بعد انتهاء رحلة احترافه في الخارج.

بينما نفى مسؤولو الأهلي وجود أي مفاوضات مع اللاعب حتى الآن، قبل أن تنشر صحف محلية مصرية عن شرط النادي الوحيد للتعاقد مع محمد النني.

وتمثل شرط النادي الأهلي، وفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن يتنازل محمد النني عن راتبه الضخم الذي يتقاضاه في نادي أرسنال، حيث يبلغ تقريبا 52 مليون جنيه مصري سنوياً.

وفقاً لمصدر بالقلعة الحمراء، فإن أكبر ما يمكن أن يقدمه الأهلي لمحمد النني هو مبلغ 27 مليون جنيه سنوياً، أي أقل من راتب اللاعب الحالي بـ25 مليون جنيه.

ذكرت مواقع مصرية أن مصدرا من داخل الأهلي أكد أن كل هذه الأخبار التي ترددت غير صحيحة بالمرة، وأن النادي لم يتطرق لهذا الملف.

وأضاف المصدر أن محمد النني نفسه لا يرغب في العودة للدوري المصري في الوقت الحالي، وأن الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب أو وكيل أعماله.

وأكمل: "على الرغم من مهارة اللاعب وإمكانياته الجيدة، فإن النادي الأهلي يملك العديد من اللاعبين في نفس مركزه، ومحمد النني لن يقبل بالجلوس على مقاعد البدلاء".

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