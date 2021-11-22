أياكس يسحق فالفيك بخماسية نظيفة ويتصدر الدوري الهولندي

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كشر أياكس عن أنيابه مجددا واستعاد نغمة الانتصارات في الدوري الهولندي لكرة القدم بفوز ساحق 5 / صفر على مضيفه فالفيك الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وواصل فينورد انتصاراته المتتالية في الدوري الهولندي وسحق ضيفه زفوله برباعية نظيفة في مباراة أخرى بنفس المرحلة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز كامبور على أوتريخت 2 / 1 وهيرنفين على فيليم تو 2 / 1 وجرونينجن على مضيفه جو أهيد إيجلز 1 / صفر.

ولم يجد أياكس صعوبة كبيرة في الفوز على مضيفه فالفيك بخمسة أهداف نظيفة سجلها سيباستيان هيلر في الدقيقتين 17 و83 وستيفن برجيوس في الدقيقتين 42 و57 وجوراين تيمبر في الدقيقة 74 .

ورفع أياكس رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام منافسه التقليدي العنيد آيندهوفن علما بأنه حقق الفوز اليوم بعد تعادلين متتاليين في المسبقة.

وسجل برايان لينست هدفين ليقود فينورد إلى الفوز الكبير 4 / صفر على زفوله ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أياكس وآيندهوفن.

وحسم فينورد المباراة تماما في شوطها الأول بتسجيل الأهداف الأربعة عن طريق لينسن في الدقيقتين السادسة و31 ولويس سينستيرا وجوس تيل في الدقيقتين التاسعة و35 .

وفاز كامبور على أوتريخت بهدفين سجلهما روبرتس أولدريكس وجيمي جاكوبس في الدقيقتين 21 و54 مقابل هدف سجله موسى سيلا في الدقيقة 32 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع ، وتجمد رصيد أوتريخت عند 23 نقطة في المركز الرابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وتغلب هيرنفين على النقص العددي في صفوفه بعد طرد أنتوني موسابا في الدقيقة 21 لنيله الإنذار الثاني في المباراة وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على فيليم تو ليرفع رصيده إلى 17 نقطة علما بأنه الفوز الأول للفريق في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد فيليم تو عند 18 نقطة حيث مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي الرابعة له مقابل تعادلين في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل شي نونيبي هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 69 ، ورد هيرنيفن بهدفين سجلهما فيليب ستيفانوفيتش ونيك باكيير في الدقيقتين 70 و76 .

وأنهى فيليم تو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ميكيل نيلوم في الدقيقة 78 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وتغلب جرونينجن على مضيفه جو أهيد إيجلز 1 / صفر ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويبتعد خطوة عن منطقة المهددين بالهبوط في جدول المسابقة ، وتجمد رصيد جو أهيد إيجلز عند 17 نقطة في وسط جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ثم سجل يورجن ستراند لارسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 .

وشهدت الدقيقة 75 طرد إنييجو كوردوبا لاعب إيجلز لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

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