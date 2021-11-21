سيتي يستعيد الوصافة ويوجه إنذارا شديد اللهجة لسان جرمان

المصدر: أ ف ب

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استعاد مانشستر سيتي، حامل اللقب، المركز الثاني ووجه إنذاراً شديد اللهجة إلى ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي عندما أكرم وفادة ضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة الأحد في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتظر مانشستر سيتي الدقيقة 44 لترجمة أفضليته إلى هدف عبر مهاجمه الدولي رحيم سترلينغ اثر تمريرة عرضية خلف الدفاع من المدافع الدولي البرتغالي جواو كانسيلو تابعها بيمناه على يسار الحارس جوردان بيكفورد.

واحتفل سترلينغ بأفضل طريقة ممكنة بمباراته الـ300 في الدوري الإنجليزي الممتاز وبات في عمر 26 عاماً و348 يوماً رابع أصغر لاعب يصل هذا الحاجز والأصغر منذ لاعب وسط ليفربول جيمس ميلنر في أبريل 2012 (26 عاماً و117 يوماً) عندما كان يدافع وقتها عن ألوان مانشستر سيتي أيضاً.

في المقابل، مرر كانسيلو الكرة الحاسمة السادسة له في 18 مباراة هذا الموسم مع سيتي، وهو العدد الذي حققه في موسميه الأولين مع الفريق الإنكليزي في مختلف المسابقات.

وعزز مانشستر سيتي أفضليته مطلع الشوط الثاني وتحديداً بعد 10 دقائق من انطلاقته بواسطة لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة (55).

وأضاف الدولي البرتغالي الآخر برناردو سيلفا الهدف الثالث مستغلاً كرة مرتدة من الدفاع اثر تسديدة قوية لبالمر من حافة المنطقة فتابعها بسهولة داخل المرمى (86).

وهو الهدف الـ25 لسيلفا في الدوري مع 25 تمريرة حاسمة، كما هي المرة الأولى التي يهز فيها الشباك في مناسبتين متتاليتين منذ مارس 2018.

وكان سيلفا سجل الهدف الثاني في مرمى مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.

وواصل حامل اللقب صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً منذ خسارته المفاجِئة أمام ضيفه كريستال بالاس صفر-2، بعد الأوّل على مضيفه وجاره مانشستر يونايتد 2-صفر.

وهو الفوز الثامن على التوالي لحامل اللقب على إيفرتون في الدوري، والثامن له هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارتين فرفع رصيده إلى 26 نقطة فاستعاد المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الفائز على ضيفه أرسنال برباعية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة، وبفارق 3 نقاط خلف تشلسي المتصدر والفائز على مضيفه ليستر سيتي صفر-3 السبت أيضاً.

وأكد مانشستر سيتي استعداده الجيد لاستضافة باريس سان جرمان الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخاض رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا المباراة في غياب نجمهم وصانع العاب المنتخب البلجيكي كيفن دي بروين بسبب إصابته بفيروس كورونا، وسيغيب عن مباراة الأربعاء أيضاً حيث يسعى فريقه إلى رد الاعتبار إلى خسارته أمام سان جرمان صفر-2 في الجولة الثانية في 28 سبتمبر الماضي وبالتالي حجز بطاقته إلى ثمن النهائي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام باريس سان جرمان الفائز على ضيفه نانت 3-1 السبت في الدوري الفرنسي، وبفارق خمس نقاط أمام كلوب بروج البلجيكي الذي يلاقي لايبزيغ الألماني صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

في المقابل، مُني ايفرتون بخسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فبقي في المركز الحادي عشر بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.

ويلعب لاحقاً توتنهام مع ليدز يونايتد.



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