تشافي ينفي اعتزال أغويرو

المصدر: د ب ا

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نفى تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني التكهنات المثارة حول اتجاه المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نحو الاعتزال.

وذكرت تقارير صحفية أمس السبت أن أغويرو سيعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل للإعلان عن عدم استمراره في مسيرته الاحترافية.

ولم يظهر أغويرو منذ المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس 1 /1 على ملعب كامب نو في 30 أكتوبر الماضي حيث تم استبداله عقب شعوره بدوار وآلم في صدره.

وأكد برشلونة لاحقا أن أغويرو لن يشارك مع الفريق لمدة ثلاثة أشهر في الوقت الذي يشتبه الأطباء في إصابة اللاعب بمشكلة في القلب والأوعية الدموية.

وغرد أغويرو /33 عاما/ في 12 نوفمبر الجاري عبر شبكة "تويتر" قائلا إنه دائما "يتحلى بالإيجابية" وسط تكهنات بشأن عدم قدرته على مواصلة اللعب.

ونفى تشافي بعد الفوز على اسبانيول بهدف دون رد في مباراته الأولى مع برشلونة، أن يكون أغويرو قد قرر الاعتزال.

وأوضح تشافي "ما يتردد غير صحيح، لقد تحدثت معه، إنه هادئ وسعيد، طلبت منه أن يعود عندما يشعر بأنه في حالة جيدة".

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