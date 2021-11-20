تشلسي يعزز صدارته لـ "البريميرليغ" بفوز بـ "ثلاثية" على ليستر

المصدر: أ ف ب

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عزّز تشلسي صدارته للدوري الانجليزي بفوزه 3-صفر على مضيفه ليستر سيتي السبت في المرحلة الثانية عشرة، مع استئناف البطولات المحلية عقب النافذة الدولية.

ورفع تشلسي رصيده الى 29 نقطة بفارق ست نقاط عن كل من مانشستر سيتي، الفريق الوحيد الذي أسقطه في الدوري هذا الموسم، والذي يستضيف إيفرتون غدا الأحد، ووست هام الذي، وبعد أربعة انتصارات متتالية، سقط على أرض ولفرهامبتون بهدف للمكسيكي راوول خيمينيس (ق58)، وسبع عن ليفربول الذي يخوض قمة المرحلة ضد ضيفه أرسنال لاحقًا.

وسجل الألماني أنتونيو روديغر (ق14)، والفرنسي نغولو كانتي (ق28) والبديل الأمريكي كريستيان بوليسيك (ق71) أهداف الضيوف، الذين أثبتوا مجددًا عدم تأثرهم بغياب مهاجميهم الأساسيين البلجيكي رومليو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر المبتعدين منذ فترة بسبب الإصابة وغابا عن منتخبي بلديهما، علمًا أن الأخير عاد الى دكة البدلاء السبت.

وكان تشلسي الفريق الأفضل خلال المباراة، لاسيما في شوطها الاول فارضًا إيقاعه على منافسه الذي لم يسدّد على المرمى في الدقائق الخمس والاربعين الاولى، وافتتح التسجيل برأسية روديغر إثر ركنية من بن تشيلويل.

وسجّل الضيوف الثاني عندما استلم كانتي الكرة على مقربة من منتصف الملعب وانطلق نحو المنطقة وسط غياب تام للرقابة الدفاعية وسدد يسارية من خارجها الى يسار الحارس (ق28).

ومع التكتل الدفاعي المحكم لتشلسي في بداية الشوط الثاني، اقتصرت محاولات رجال المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز على التسديد من الخارج.

وبعد تسع دقائق على دخولهما، تشارك المغربي حكيم زياش وبوليسيك في الهدف الثالث بعدما انطلق الأول على الرواق الأيمن الى داخل المنطقة وراوغ على دفعات عدة قبل أن يمرر كرة رائعة بين لاعبَين الى بوليسيك الآتي من الخلف تابعها في الشباك (ق71).

وتجمد رصيد بطل 2016 عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر بعد الخسارة الخامسة هذا الموسم.

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