تعرف على القائمة الأولى لتشافي مع برشلونة

المصدر: البيان

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يلتقي فريق برشلونة مع نظيره إسبانيول مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، في بيان طبي، إن الرباعي جيرارد بيكيه وإريك جارسيا ونيكو جونزاليس وسيرجي روبيرتو حصلوا على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

وستكون هذه مباراة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الأولى مع البارسا، بعد أن وقع عقدًا مع النادي الكتالوني حتى صيف 2024.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول وفقا لموقع كورة، كالآتي:

أندريه تير شتيجن - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بويج - ممفيس ديباي - يوسف دمير - نيتو - فيليب كوتينيو - كليمنت لينجليت - لوك دي يونج - جوردي ألبا - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - أوسكار مينجويزا - صامويل أومتيتي - إريك جارسيا - إيناكي بينا - نيكو جونزاليس - جافي - بالدي - عبد الصمد الزلزولي - إلياس أخوماش.

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