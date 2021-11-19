بلجيكا تنهي العام في صدارة تصنيف الـ "فيفا"

المصدر: أ ف ب

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ضمنت بلجيكا إنهاء العام في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لمنتخبات الرجال الصادر اليوم الجمعة عقب النافذة الدولية لشهر نوفمبر، أمام البرازيل وفرنسا.

وهو العام الرابع تواليا الذي ينهيه رفاق إدين هازار وكيفن دي بروين في صدارة التصنيف العالمي وتحديدا منذ العام 2018 عندما أنهوا المونديال الروسي في المركز الثالث في أفضل نتيجة في تاريخهم في العرس العالمي.

وتتصدر بلجيكا، التي حجزت بطاقتها الى المونديال القطري في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية، الترتيب برصيد 1828,45 نقطة بفارق 2,10 نقطة أمام البرازيل أول المتأهلين إلى العرس العالمي عن أميركا الجنوبية.

وكانت البرازيل قاب قوسين من انتزاع الصدارة من بلجيكا لولا سقوطها في فخ التعادل السلبي أمام جارتها ومضيفتها وغريمتها التقليدية الأرجنتين في الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية، وهو التعادل الذي منح بطاقة التأهل للـ"ألبي سيليستي" الذي ارتقى الى المركز الخامس.

وحافظت فرنسا التي حجزت بدورها بطاقة التأهل إلى المونديال القطري هذا الشهر، وبالتالي ضمنت الدفاع عن اللقب العالمي، على المركز الثالث برصيد 1786,15 نقطة.

وتراجعت إيطاليا، التي فشلت في حجز بطاقة التأهل المباشر الى كأس العالم بحلولها ثانية خلف سويسرا وستخوض بالتالي الملحق في مارس المقبل من أجل العودة إلى العرس العالمي الذي غابت عنه في روسيا قبل ثلاث سنوات، مركزين وباتت سادسة وهو ما استغلته انجلترا، أحد 10 منتخبات أوروبية ضمنت تأهلها للمونديال، لاستعادة المركز الرابع.

ودخلت هولندا، التي ضمنت حضورها في المونديال المقبل بعد غيابها عن النسخة الاخيرة في روسيا، نادي العشرة الأوائل وانتزعت المركز العاشر من المكسيك التي تعرضت لخسارتين متتاليتين في تصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكارايبي) أمام الولايات المتحدة وكندا.

عربيا، انتزع المغرب الصدارة من تونس بصعوده مركزا واحدا، حيث أصبح في المركز 28، فيما تراجعت تونس مرتبة واحدة وصارت 29.

وتراجعت أيضا الجزائر، بطلة القارة السمراء، مركزين وباتت في المركز 32، ومصر مركزا واحدا وأصبحت في المركز 45 بفارق ثلاثة مراكز أمام السعودية التي ارتقت مركزا واحدا وباتت أول عرب آسيا (48).

وواصلت قطر تراجعها في التصنيف العالمي، فبعد خسارتها ثلاثة مراكز في أكتوبر الماضي، أضافت خمسة مراكز هذا الشهر لتصبح في المركز 51.

وصعدت الإمارات مركزا واحدا (70) والأمر ذاته بالنسبة للبحرين (90) وفلسطين (98).

وتراجع العراق ثلاثة مراكز (75) وعمان مركزا واحدا (78) والأردن مركزا واحدا (91) ولبنان مركزين (94)، فيما بقيت سوريا في المركز 85.

تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- بلجيكا

2- البرازيل

3- فرنسا

4- إنكلترا (+1)

5- الأرجنتين (+1)

6- إيطاليا (-2)

7- إسبانيا

8- البرتغال

9- الدنمارك (+1)

10- هولندا (+1).

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