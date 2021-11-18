الجزائري إسلام سليماني هداف تصفيات المونديال الإفريقية

المصدر: البيان

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تصدر اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، نجم أوليمبك ليون الفرنسي، قائمة الهدافين لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، برصيد 7 أهداف، وساهم في عبور الخضر إلى المرحلة الثالثة ووصوله للدور الفاصل.

يأتي في المركز الثاني بعد سليماني، إبراهيما كوني لاعب مالي، وأيوب الكعبي لاعب المغرب، ورياض محرز لاعب "الخضر"، وعبد البار زكاري لاعب النيجر، وبرصيد 5 أهداف. لكل منهم. وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية

وجاءت الـ 10 منتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم على النحو التالي: (مصر – الجزائر – تونس – المغرب – السنغال – نيجيريا – الكاميرون – غانا – مالي – الكونغو الديمقراطية).

ويتكون التصنيف الأول من السنغال، تونس، المغرب، الجزائر، نيجيريا، فيما يأتي في التصنيف الثاني كل من مصر، غانا، الكاميرون، مالي، الكونغو الديمقراطية.

عومن من المتوقع إجراء قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في 18 ديسمبر المقبل بالدوحة بمناسبة نهائي كأس العرب، على أن تقام المباريات في شهر مارس من العام المقبل 2022، علما أن أصحاب التصنيف الثاني يلعبون لقاءات الذهاب بملعبهم، ويلعبون مباراة العودة خارج القواعد.

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