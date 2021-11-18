المغربي زياش على رادار برشلونة

المصدر: البيان

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يبحث برشلونة عن بديل للإنجليزي رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، في ظل صعوبة في ضمه، خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وطلب تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، تعزيز صفوف الفريق بجناح مميز في الشتاء المقبل، في ظل غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، انضم نجم تشيلسي حكيم زياش إلى قائمة اللاعبين الذين يهتم النادي الكتالوني بالتعاقد معهم في الفترة المقبلة، بسبب صعوبة التعاقد مع ستيرلينج إثر مطالب السيتيزنز المالية، بالإضافة إلى راتب اللاعب وقواعد اللعب النظيف، التي تقف عائقا أمام إتمام الصفقة في يناير.

وعلى هذا، وجه برشلونة أنظاره نحو المغربي زياش ويرى أنه من الممكن أن يكون خيارا جيدا لتشافي، من خلال ضمه 6 أشهر على سبيل الإعارة، خاصة وأنه لا يشارك أساسيا مع تشيلسي.

إذ شارك زياش رفقة المدرب توماس توخيل هذا الموسم في 10 مباريات فقط، وسجل خلالهم هدفين مع صناعته لهدف آخر.

وسبق وأن كان برشلونة مهتما بالنجم المغربي، عندما كان لاعبا في أياكس، قبل أن يخطفه تشيلسي مقابل 40 مليون يورو.

يذكر أن نجما عربيا آخر ارتبط بالانتقال إلى برشلونة وهو الجزائري بغداد بونجاح، الذي عمل مع تشافي في نادي السد القطري وكان أحد أفضل المهاجمين العرب على الإطلاق.

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