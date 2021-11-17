قائمة الدول الأوروبية المتأهلة إلى كأس العالم 2022

المصدر: رويترز

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فيما يلي قائمة الدول الأوروبية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر العام القادم بعد الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالتصفيات الثلاثاء:

بلجيكا

كرواتيا

الدنمارك

إنجلترا

فرنسا

ألمانيا

هولندا

صربيا

إسبانيا

سويسرا

ملحق التصفيات

وتأهلت النمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا ومقدونيا الشمالية وبولندا والبرتغال وروسيا واسكتلندا والسويد وتركيا وأوكرانيا وويلز إلى ملحق التصفيات الذي يضم 12 فريقا، وتصعد من خلاله ثلاثة فرق لتستكمل القائمة المكونة من 13 دولة أوروبية في كأس العالم.

وتقام كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر .

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