موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى المونديال

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهى دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر بصعود 10 منتخبات في انتظار المرحلة النهائية.

ويشارك 5 منتخبات من قارة إفريقيا في كأس العالم المقرر إقامته من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام المقبل.

المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية والتصنيف

تأهلت منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي والكونغو الديمقراطية وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون.

التصنيف الأول سيضم السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس.

التصنيف الثاني سيضم مصر ومالي وغانا والكونغو الديمقراطية والكاميرون.

وسيتم عمل قرعة بحيث يقابل أحد فرق التصنيف الأول نظيره من فرق التصنيف الثاني بنظام الذهاب والعودة.



موعد القرعة

تقام قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم يوم 18 ديسمبر قي قطر.

موعد مباريات المرحلة النهائية

تقام مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 خلال التوقف الدولي القادم في شهر مارس.

وتلعب المباريات خلال الفترة من 21 إلى 29 مارس 2022 في انتظار تحديد الموعد النهائي بشكل رسمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز