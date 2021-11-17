هولندا تتأهل إلى كأس العالم بعد الفوز على النرويج

المصدر: أ ف ب

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سيعود المنتخب الهولندي الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 بعد غيابه عن النسخة الاخيرة، بعد أن أكمل الثلاثاء عقد المنتخبات العشرة المتأهلة مباشرة عن أوروبا، بفوز متأخر 2-صفر على النروج في روتردام أمام مدرجات فارغة ضمن منافسات الجولة العاشرة والاخيرة من المجوعة السابعة.

وانتظرت هولندا حتى الدقيقة 84 لتفتتح التسجيل عبر ستيفن بيرخفين قبل أن يضيف ممفيس ديباي الثاني (90+1)، لتتصدر مجموعتها برصيد 23 نقطة أمام تركيا (21) الفائزة 2-1 على مضيفتها مونتينيغرو لتتأهل لخوض الملحق في آذار/مارس المقبل.

وانضمت هولندا الى إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إنكلترا، كرواتيا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك وصربيا عن القارة العجوز، البرازيل عن أميركا الجنوبية وقطر المضيفة.

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