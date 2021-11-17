الكاميرون تفوز على كوت ديفوار وتتأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم

المصدر: د ب ا

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تأهل منتخب الكاميرون لكرة القدم للدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار 1 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، والتي شهدت أيضا فوز موزمبيق على مالاوي 1 / صفر.

ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في هذا الفوز للاعبه كارل توكو إيكامبي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله للدور النهائي من التصفيات، فيما توقف رصيد منتخب كوت ديفوار عند 13 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب موزمبيق على ضيفه منتخب مالاوي 1 / صفر.

ويدين المنتخب الموزمبيقي بالفضل في هذا الفوز للاعب ليمبيكاني مزافا من منتخب مالاوي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.

ورفع منتخب موزمبيق رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد مالاوي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

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