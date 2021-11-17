إصابة في العين تُبعد جونز عن ليفربول فترة طويلة

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي الثلاثاء أن لاعب الوسط كيرتس جونز سيبقى غائبا عن الملاعب بعدما تعرض لإصابة في العين قبل التوقف الدولي.

وغاب جونز (20 عاما)، الذي أصيب خلال كرة مشتركة في المران، عن فوز ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والخسارة أمام وست هام يونايتد في الدوري الممتاز.

وقال جيم موكسون طبيب ليفربول "إنها إصابة غريبة وبسوء حظ كبير، لكن الشيء المهم أنني أؤكد أنه لن يعاني من ضرر دائم، وأن بصره لن يتأثر بعد انتهاء فترة التعافي".

وأضاف "ورغم ذلك فإن طبيعة الإصابة تعني أن الحذر سيكون مهما. نحتاج إلى منحه الوقت للتعافي وعدم استعجال الأمر، لذا فإنه لن يعود بسرعة".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري برصيد 22 نقطة من 11 مباراة ويستضيف آرسنال خامس الترتيب يوم السبت المقبل.

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