صحيفة: محمد صلاح اتفق على راتبه في هذا النادي

المصدر: وكالات

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محمد صلاح قائد المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي سيكتب تاريخاً جديداً في سوق تعاقدات اللاعبين في أوروبا، خاصة بعد أن زعمت بعض التقارير الإنجليزية أن إدارة نيوكاسل في ثوبها الجديد، عرضت على محمد صلاح راتبا خياليا سيكون الأعلى في تاريخ كرة القدم، بلع 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

صفقة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول تسلك طريقا جديدا، وفقا لما نشره موقع صحيفة سبورت 10، والتي قالت إن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يهتم بشكل كبير للغاية بصفقة محمد صلاح ويريد أن يتعاقد مع اللاعب نهائيًا خلال الميركاتو الصيفي القادم كما ان نادي باريس مستعد لدفع الراتب الشخصي الذي يطلبه محمد صلاح من ليفربول.

وقالت صحيفة لو سبورت10 الفرنسية إن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يريد محمد صلاح ويتمنى التعاقد مع اللاعب نهائيًا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول مستعد لبيع الجناح الهداف محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي المقبل حال فشلت الإدارة في الوصول لاتفاق ودي مع الملك المصري بشأن المقابل المادي من أجل تجديد تعاقده والاستمرار داخل قلعة أنفيلد العريقة.

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