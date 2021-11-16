مدرب البرتغال يكشف سر صراخ وغضب رونالدو

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحدث فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال عن لحظة صراخ وغضب النجم كريستيانو رونالدو في وجهه بعد الهزيمة المفاجأة من صربيا.

ونفى مدرب المنتخب البرتغالي ما تردد عن صراخ النجم المخضرم كريستيانو رونالدو في وجهه، مؤكدا أنه كان يتحدث إلى اللاعب الصربي.

وكشف مدرب البرتغال عن كلمات رونالدو للاعب الصربي، التي جاءت كالتالي "هناك في مباراة الذهاب سجلت هدفًا في الدقيقة الأخيرة ولم يحتسبه الحكم"، وأكد فرناندو سانتوس أن الكلمات جاءت بنفعال شديد بسبب الخسارة المفاجأة.

وشهدت مباراة الجولة الثانية بين صربيا والبرتغال، قرارًا مثيرًا للجدل، حيث تم إلغاء هدف لرونالدو في اللحظات الأخيرة من المباراة بداعي أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكامل محيطها، وهو قرار أثبتت الإعادة التليفزيونية عدم صحته.

الجدير بالذكر أن خسارة منتخب البرتغال أمام صربيا بهدفين مقابل هدف تسببت في خسارة بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز