لم تعرضه الشاشات.. إنذار يحرم إبراهيموفيتش ذهاب الملحق

المصدر: دبي ـ مجد عبدالله

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أكدت عدة تقارير أجنبية تلقي مهاجم منتخب السويد زلاتان إبراهيموفيتش بطاقة صفراء خلال المباراة الحاسمة التي خسرها منتخبه أمام إسبانيا، ما يعني عدم قدرته على المشاركة في مباراة ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم كونه الإنذار الثاني لنجم إي سي ميلان صاحب الـ40 عاماً.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن تقارير نرويجية أن المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب عن لقاء منتخب بلاده الأول في الملحق خلال مارس المقبل، مؤكدةً أن حكم اللقاء منح إبراهيموفيتش بطاقة صفراء لم تلتقطها كاميرات التلفزة، بسبب تدخل عنيف على كتف مدافع إسبانيا سيزار أزبيليكويتا في اللقاء الذي خسره منتخب السويد بهدف.

وأضافت الصحيفة أن التقرير الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول مباراة السويد وإسبانيا، أكد حصول إبراهيموفيتش على إنذار ما يعني غيابه عن المباراة القادمة لمنتخبه لأن قواعد «يويفا» تنص على حرمان اللاعب الذي يتحصل على إنذارين من المشاركة في الاستحقاق التالي لمنتخبه.

وضمن منتخب «لاروخا» تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد فوز متأخر على إبراهيموفيتش ورفاقه بهدف وحيد حمل إمضاء المهاجم ألفارو موراتا، بينما يتعين على السويد خوض غمار مباريات الملحق الأوروبي الذي سيحدد هوية 3 منتخبات أخرى سترافق العشرة المتأهلة سلفاً، وسيتم إجراء قرعة مباريات الملحق في 26 نوفمبر الجاري.

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