أول مدرب يعلن منح محمد صلاح صوته في جائزة أفضل لاعب في العالم

المصدر: البيان

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أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو أنه سيمنح صوته لمحمد صلاح في جائزة الأفضل في العالم.

وقال كوبر في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "سأمنح صوتي لمحمد صلاح للحصول على أفضل لاعب في العالم".

وكان صلاح أسهم تحت قيادة كوبر في تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما، بعد أداء مذهل من نجوم ليفربول.

وأضاف كوبر :"عصام الحضري كان أحد أبرز اللاعبين الذين دربتهم وأتوقع نجاحه في تجربته كمدرب".

وتابع: تلقيت اتصالات لتدريب منتخب مصر قبل تولي كيروش ولكن لم يصلني عرض رسمي

وأوضح ،" لم يصلني عرض رسمي وكان مجرد اتصالات".

وأضاف :"كان هناك عروض أيضا من بعض الأندية المصرية".

ورغم أن الفيفا لم يعلن رسميا حتى الآن عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2021، فإن كل المؤشرات تؤكد وجود محمد صلاح بجانب نجوم أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وغيرهم.

ومن المقرر أن يعلن الفيفا الأسماء المرشحة ويفتح عملية التصويت لاختيار الفائزين بداية من يوم 22 نوفمبر الحالي وحتى 10 ديسمبر المقبل.

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