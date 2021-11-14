كوكبة نجوم حرة طليقة.. حلم كل مدرب

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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صيف كروي من المتوقع أن يكون مميزاً عن غيره، كونه سيعج بكوكبة من النجوم الذين لم يجددوا، حتى الآن، عقودهم مع أنديتهم ما يعني رحيلهم بالمجان، إذ يحق لهم التفاوض مع أندية أخرى اعتباراً من يناير المقبل، أي قبل انتهاء عقودهم بستة أشهر.

ويشهد صيف 2022 انتهاء عقود نخبة من نجوم كرة القدم كل في مركزه، ليكونوا طليقين في سماء الساحرة المستديرة، مشكلين بذلك تشكيلة مثالية يحلم بها أي مدرب، بدءاً من الحارس مروراً بخطي الدفاع والوسط والهجوم وصولاً إلى دكة البدلاء، بحسب تقرير لـ «ديلي ميل» البريطانية.

هوجو لوريس، حارس مرمى (توتنهام)

سيحتفل الحارس الفرنسي، الفائز بكأس العالم، والبالغ من العمر 34 عاماً بإتمام عشر سنوات وهو في نادي توتنهام الإنجليزي العام المقبل.

تنتهي صفقة كابتن «السبيرز» البالغة 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بنهاية يونيو المقبل، وألمح النادي إلى خطة خلافة محتملة من خلال جلب حارس مرمى أتالانتا بييرلويجي غوليني.

خوان كوادرادو، ظهير أيمن (يوفنتوس)

أجرى اللاعب الكولومبي، الذي قضى السنوات الست الماضية لاعباً في تورينو، محادثات بشأن عقد جديد لمدة عامين في يوفنتوس منذ الصيف لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

هناك رغبة كبيرة للاعب تشيلسي السابق في إنهاء مسيرته في تورينو، وإذا بقي ووقع عقدًا لمدة عامين، فقد يكون هذا هو العقد الأخير في مسيرته الكروية.

أنطونيو روديجر، قلب دفاع (تشيلسي)

كان الموسم الفائت موسماً استثنائياً لا يمكن نسيانه بالنسبة للألماني أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي.

أفل نجم المدافع الألماني خلال فترة تسلم فرانك لامبارد دفة تدريب البلوز، حيث لم يعتمد عليه كثيراً، لكن بريقه عاد للسطوع حين استلم مواطنه توخيل مهمة قيادة تشيلسي.

عاد روديجر مرة أخرى للتشكيلة الأساسية وساعد البلوز في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، ويقدم أداءً لافتاً في الموسم الحالي ويمكن القول إنه يمر بأفضل أيام مسيرته.

تنتهي صفقة روديجر في نهاية يونيو، وقد جذبت عروضه الأخيرة أنظار نخبة الأندية في أوروبا. ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بأندية ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

نيكلاس سولي، قلب دفاع (بايرن ميونخ)

تمكن اللاعب نيكلاس سولي من حجز مكان أساسي في بايرن ميونيخ هذا الموسم، حيث بدأ جميع مباريات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا باستثناء ثلاث مباريات.

لكن حالة عقد اللاعب الدولي الألماني لا تزال ضبابية، حيث لم يتم التوصل لاتفاق لتجديد العقد معه، في ظل ما يعانيه البايرن من أزمة مالية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، تتزايد التكهنات حول عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تشير التقارير إلى أن تشيلسي، بطل أوروبا، يراقب حالة اللاعب.

سيزار أزبيليكويتا، ظهير أيسر (تشيلسي)

يحتفل المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا البالغ من العمر 32 عاماً بعشر سنوات كلاعب بلوز العام المقبل، وهي الفترة التي فاز فيها بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا مرة والدوري الأوروبي مرة.

لكن ظهور مدافعي تشيلسي الشابين ريس جيمس وتريفوه شالوبا في مراكز الظهير والوسط قد يعني أن أزبيليكويتا لم يعد مطلوباً في ستامفورد بريدج.

المدافع الإسباني قال في وقت سابق: «في الوقت الحالي، صحيح أن عقدي ينتهي في يونيو، لكني أركز على التدريبات وضمان اللعب بشكل أساسي والظهور بأفضل صورة».

فرانك كيسي، لاعب وسط (ميلان)

لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي هو القلب النابض لفريق أي سي ميلان الذي يعود إلى مستويات السابقة في كرة القدم الإيطالية.

الأداء المميز جعل من اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً أحد أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ما صوب عليه أنظار أندية النخبة في أوروبا.

تنتهي صفقة كيسي بنهاية الموسم، ويرتبط اسمه مع أندية مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام.

كشف وكيل أعمال اللاعب الشهر الماضي أن ميلان يجري محادثات مع كيسي بشأن تمديد عقده، لكنه ألمح إلى ضرورة تقديم عرض أفضل من قبل الروسونيري لضمان تجديد العقد.

باولو ديبالا، وسط مهاجم (يوفنتوس)

أظهر المهاجم الأرجنتيني مدى أهميته لنادي السيدة العجوز هذا الموسم، حيث سجل ستة أهداف في 11 مباراة بينما يحاول سد الفراغ الذي خلفه رحيل رونالدو إلى اليونايتد.

لكن يوفنتوس لا يزال يكافح للوصول إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب، خصوصاً في ظل ما يعاينه من ضائقة مالية ناجمة عن تأثيرات فيروس كورنا.

لا يبدي ديبالا أي مرونة في تخفيض عقده البالغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني في السنة، تزامناً مع تقارير إيطالية تدعي أن المفاوضات بين يوفنتوس واللاعب وصلت إلى طريق مسدود.

عثمان ديمبيلي، جناح أيمن (برشلونة)

انتقل ديمبيلي إلى ملعب نو كامب في صفقة ضخمة بقيمة 124 مليون جنيه إسترليني قبل أربع سنوات، لكن يمكنه الآن الانتقال مجاناً في نهاية هذا الموسم، حيث تشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد وليفربول من بين المهتمين.

لورينزو إنسيني، جناح أيسر (نابولي)

كان هذا العام كذلك عاماً ذهبياً بالنسبة لنابولي ولورنزو إنسيني الإيطالي، لعب المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً دوراً رئيسياً في فوز إيطاليا ببطولة الأمم الأوروبية، وهو الآن جزء من فريق نابولي الذي يتصدر جدول دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد بداية رائعة للمدرب الجديد لوتشيانو سباليتي.

ينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل، وألمح رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس إلى أن ناديه بذل كل ما في وسعه لمحاولة إقناع اللاعب بتمديد عقده.

وألقى اللوم على ممثلي إنسيني وومثليه لعدم تعاونهم بشكل كافٍ في المفاوضات، خصوصاً مع دخوله مع نادي إنتر ميلان على الخط، حيث يتطلع النادي إلى الظفر بخدماته.

بعض التقارير تدعي أن فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي قد يغير رأي اللاعب بشأن التمديد.

كيليان مبابي، مهاجم (باريس سان جيرمان)

لم يخفِ كيليان مبابي رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان، حيث أجرى مقابلتين في وقت سابق من هذا الموسم، موضحاً رغبته في المغادرة.

كان ريال مدريد، الذي قدم أكثر من عرض، وجهة مبابي المفضلة، لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً لا يزال لاعباً للعملاق الباريسي.

على الرغم من الثقة الكبيرة لدى الريال في محاولة التعاقد مع مبابي العام المقبل، إلا أن كل السيناريوهات تبقى محتملة ومنها أن يتمكن باريس سان جيرمان من توقيع عقد جديد مع اللاعب.

التشكيلة الاحتياطية

وتضم دكة البدلاء للاعبين الذين تنتهي عقودهم الصيف المقبل أسماء من الطراز الرفيع، مثل أنخل دي ماريا وألكسندر لاكازيت وبول بوجبا وجيسي لينجارد وهنريك مخيتاريان وغاريث بيل ولوكا مودريتش وإيسكو بالإضافة إلى لويس سواريز وإيفان بيريسيتش.

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