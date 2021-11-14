تشافي يطلب من برشلونة التعاقد مع محمد صلاح

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية إن تشافي طلب من جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة التعاقد مع مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنحليزي، مع اقتراب غريمه التقليدي ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وواصلت الصحيفة: يشعر ليفربول بالقلق من اهتمام برشلونة المتزايد بمحمد صلاح، إذ يحاول الحفاظ على نجمه قبل نهاية الموسم من خلال تمديد تعاقده مع الهداف (29 عاماً) أو أن يضطر إلى بيع عقده لبرشلونة كما فعل مع الأورغوياني لويس سواريز والبرازيلي فيليب كوتينيو.

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