6 منتخبات حجزت مقاعدها في مونديال 2022

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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في العام المقبل، ولأول مرة على الإطلاق، تقام بطولة كأس العالم في فصول الشتاء، وتحديداً خلال نوفمبر 2022 في قطر، ويشارك فيها 32 منتخباً، قبل أن يزيد الاتحاد الدولي للكرة (فيفا)، عدد الدول المشاركة إلى 48 دولة في بطولة 2026، والتي ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وحتى الآن، ضمنت 6 منتخبات مشاركاتها في المونديال المقبل، وأجاب موقع «90 دقيقة»، على السؤال المطروح الآن.. ما هي المنتخبات التي تأهلت لكأس العالم 2022؟

قطر: هذا لا ينبغي أن يفاجئ أحداً، لأنها أول المنتخبات المؤهلة إلى المونديال بصفتها الدولة المضيفة، ونجحت في توفير إعداد جيد لفريقها حتى الآن، وبعدما كانت في المركز 112 عالمياً، صعدت ضمن المراكز الخمسين الأولى.

ألمانيا: أول منتخب يتأهل فعلياً لكأس العالم 2022، عندما انتصرت 4-0 على مقدونيا الشمالية في نوفمبر الجاري.

الدنمارك: شهدت الدنمارك حملة لا تنسى حقاً في بطولة أمم أوروبا 2020، بالوصول إلى الدور نصف النهائي، لتخسر أمام إنجلترا، وشق البلد الاسكندنافي طريقه إلى تصفيات كأس العالم بثمانية انتصارات في أول ثماني مباريات، وسجلت 27 هدفاً حتى الآن.

البرازيل: واصلت خطتها لكونها الفريق الوحيد الذي ينافس في كل نهائيات كأس العالم، بعدما حسمت التأهل لمونديال 2022، بفوزها على كولومبيا في نوفمبر الجاري.

فرنسا: أصبحت بطلة العالم، خامس فريق يحجز مكانه في قطر، بفوزه المدوي 8-0 على كازاخستان مما يضمن الدفاع عن لقبه.

بلجيكا: تأهلت إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وستتطلع للبناء على حصولها على المركز الثالث في مونديال روسيا عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن كأس العالم، سيقام خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، وتقام المباريات في 8 ملاعب في 5 مدن مضيفة.

ولأول مرة على الإطلاق، لن تقام كأس العالم في توقيتها الصيفي الأوروبي التقليدي، لأن «فيفا» أدرك أن درجات الحرارة المرتفعة في قطر، والتي يمكن أن تصل إلى 50 درجة مئوية، إلى جانب الرطوبة العالية، ستجعل الظروف صعبة للغاية على اللاعبين والمتفرجين، ولذا قرر المنظمون أن نوفمبر هو أنسب وقت لاستضافة البطولة.

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