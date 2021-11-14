مانشستر يونايتد يضغط على زيدان برونالدو وفاران

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يكثف مانشستر يونايتد، جهوده لإقناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ليحل محل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، في تدريب الفريق، ويأمل النادي أن ينجح في إقناع زيدان من خلال علاقته الجيدة مع كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران.

ويتزايد الضغط على سولشاير، الذي يحتل المركز السادس في الدوري، بعد خسائر اليونايتد الأخيرة، ويبدو أن مستقبله مع النادي الإنجليزي، لا يزال معلقاً بخيط رفيع.

وذكرت «صنداي تايمز»، أن اليونايتد يعمل على إقناع زيدان ليحل محل النرويجي، خصوصاً وأن زيدان (49 عاماً) حالياً، من دون نادٍ بعد تنحيه عن ريال مدريد للمرة الثانية في نهاية الموسم الماضي.

وسجل الفرنسي في ريال مدريد، مثير للإعجاب، بعد فوزه بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني (الليغا)، كمدرب خلال فترتيه، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن زيدان غير مقتنع ما إذا كانت وظيفة يونايتد هي الوظيفة المناسبة له.

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