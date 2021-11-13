تشافي يطالب بالتعاقد مع نجم ليفربول

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادى برشلونة الإسباني، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق ليفربول. وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن تشافي يرغب فى عودة تياجو ألكانتارا لصفوف نادى برشلونة مجددا للاستفادة منه فى منطقة خط الوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول لن يطلب ضم بديلا لألكانتارا، في حالة حال رحيله إلى برشلونة، لكنه سوف يقوم بتصعيد تايلر مورتون لاعب فريق الشباب للفريق الأول

وذكر موقع "liverpoolecho"، أن تشافي معجب بخريج أكاديمية برشلونة، الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا، الذي يلعب حاليا في خط وسط ليفربول، ويرغب في إعادته إلى "كامب نو" مرة أخرى.

وانضم ألكانتارا إلى ليفربول في العام الماضي، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، ولم يقدم الإسباني حتى الآن ما كان منتظرا منه، ولاحقته لعنة الإصابات منذ انتقاله لـ"الريدز".

وكان ألكانتارا، خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة في العالم 2009، ولعب إلى جانب تشافي لمدة أربع سنوات.

وكان من المتوقع أن يكون صاحب الـ30 عاما، بديلا لتشافي في تشكيلة الفريق الكتالوني على المدى الطويل، لكنه ومع قلة مشاركاته اضطر للرحيل عن النادي الإسباني لينضم لبايرن ميونيخ في 2013، ومنه إلى ليفربول بعد سبع سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة أعلن أمس الجمعة، عن إبرام أولى صفقاته تحت قيادة تشافي، وذلك بالتعاقد مع لاعب الفريق السابق، الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم، داني ألفيش.

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