الجزائر تبحث عن نقطة أمام بوركينا فاسو

المصدر: أ ف ب

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تشهد مباريات الأحد ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، مبارزتين طاحنتين على التأهل إلى الدور الحاسم بين غانا وجنوب إفريقيا من جهة وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبنين من جهة أخرى،فيما يبدو مشوار الجزائر أقل تعقيداً ضد بوركينا فاسو الثلاثاء.

وستكون مهمة الجزائر، بطلة إفريقيا 2019، مقبولة في بلوغ الدور الحاسم، إذ يكفيها التعادل مع وصيفتها بوركينا فاسو.

قطعت الجزائر شوطاً هاماً نحو الصدارة بفوز كبير على دجيبوتي 4-صفر، شهد تسجيل لاعب وست هام الإنجليزي سعيد بن رحمة باكورة أهدافه الدولية مع الخضر، لترفع رصيدها إلى 13 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو.

قال مدربها جمال بلماضي بعد الفوز "سعيد لاداء فريقي. أثبت اللاعبون قدراتهم في ظروف مختلفة. برغم التغييرات حافظوا على تركيزهم مطبقين التعليمات بحذافيرها ما سمح له بتقدم مريح باكراً".

تابع لاعب مرسيليا الفرنسي سابقاً "فضّلت في الشوط الثاني اراحة بعض اللاعبين وتجنب التدخلات العنيفة من لاعبي دجيبوتي".

وكانت الجزائر قد شاركت في كأس العالم أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 عندما بلغت دور الـ16.

وبفوزهم الأخير، عزز الجزائريون رصيدهم إلى 32 مباراة دون خسارة في مختلف المسابقات.

تابع بلماضي "يجب أن نركّز على بوركينا فاسو. الفوز ضروري للتأهل عن جدارة إلى الملحق الفاصل".

وأشار بلماضي إلى إصابة لاعبه يوسف بلايلي، صاحب هدف السبق بعد اهداره ركلة جزاء، بكاحله "تعرض لضربة على كاحله. ليست خطيرة، هو قوي، لكن كاحله متورّم".

مواجهتان طاحنتان

ويتعين على غانا الفوز على جنوب إفريقيا لتقتنص صدارة المجموعة السابعة، إذ تحتل المركز الثاني راهناً برصيد 10 نقاط من خمس مباريات مقابل 13 لجنوب إفريقيا.

وسيكون الفوز بفارق هدف لمصلحة غانا، كونه سيعادل خصمته بعدد النقاط وفارق الأهداف، بيد انه سيتفوّق في عدد الأهداف المسجلة.

وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بفوز جنوب إفريقيا 1-صفر.

وفي مواجهة هامشية ضمن المجموعة عينها، تلعب إثيوبيا (4) مع زمبابوي (1).

في المباراة الثانية، يبدو منتخب بنين أقرب من أي وقت مضى للتأهل إلى كاس العالم.

بمقدوره التأهل إلى الدور الحاسم للمرة الأولى بحال عدم خسارته في كينشاسا أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية. وتتصدر بنين المجموعة العاشرة بعشر نقاط، بفارق نقطتين عن خصمتها.

وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل 1-1.

وفي المجموعة عينها، تلعب تنزانيا الثالثة (7) مع مدغشقر متذيلة الترتيب.

وسينضم المتأهلون إلى منتخبات المغرب، السنغال، مالي ومصر التي ضمنت بلوغ الدور الحاسم، حيث يخوض كل منتخب مباراتي ذهاب وإياب لضمان بطاقة المونديال الذي يشهد مشاركة خمسة منتخبات إفريقية.

وتقام السبت ست مباريات قد تحسم هوية المزيد من المتأهلين إلى الدور النهائي، على غرار تونس التي تواجه غينيا الاستوائية في المجموعة الثانية ونيجيريا التي تلعب مع ليبيريا في الثالثة، فيما قد يستمر الصراع بين ساحل العاج والكاميرون حتى الرمق الأخير في الرابعة.

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