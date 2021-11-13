إنجلترا تكتسح ألبانيا بخماسية نظيفة وتضع قدماً في كأس العالم

المصدر: د ب ا

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وضع المنتخب الإنجليزي قدما في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بفوزه الكاسح 5 / صفر على نظيره الألباني الجمعة في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.

وشهدت نفس الجولة بنفس المجموعة فوز المنتخب البولندي على مضيفه منتخب أندورا 4 / 1 والمجر على سان مارينو 4 / صفر.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره البولندي لتنحصر بطاقتا التأهل إلى النهائيات وإلى الملحق الأوروبي من هذه المجموعة بين منتخبي إنجلترا وبولندا.

ويحتاج المنتخب الإنجليزي إلى نقطة التعادل فقط من مباراته الأخيرة في التصفيات أمام سان مارينو يوم الاثنين المقبل ليضمن التأهل مباشرة إلى النهائيات فيما يحتاج المنتخب البولندي إلى الفوز على المجر وخسارة إنجلترا أمام سان مارينو ليحسم فارق الأهداف بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال.

على استاد "ويمبلي"، اكتسح المنتخب الإنجليزي ضيفه الألباني وأكد استمراره في صدارة المجموعة.

وحسم المنتخب الإنجليزي المباراة تماما في شوطها الأول بخماسية نظيفة سجلها هاري ماجواير وجوردان هيندرسون في الدقيقتين التاسعة و28 وهاري كين (هاتريك) في الدقائق 18 و33 والثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وعلى الملعب الوطني في أندورا لا فيلا، استغل المنتخب البولندي النقص العددي في صفوف مضيفه منتخب أندورا بعد طرد ريكارد بيتريو في الدقيقة الأولى من المباراة وألحق به هزيمة كبيرة ليواصل مطاردة المنتخب الإنجليزي.

وتقدم المنتخب البولندي بهدفين مبكرين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي، ورد منتخب أندورا بهدف سجله مارك فاليس في الدقيقة 45 قبل أن يحرز أركاديوز ميليك الهدف الثالث لبولندا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 73.

وفي المباراة الثالثة بالمجموعة، فاز المنتخب المجري على سان مارينو بأربعة أهداف نظيفة سجلها دومينيك زوبوشالاي في الدقيقتين السادسة و83 ودانيال جازداج وبالينت فيتشي في الدقيقتين 22 و88 .

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ألبانيا وبفارق ثماني نقاط أمام أندورا، وظل منتخب سان مارينو بلا رصيد من النقاط في المركز السادس الأخير بالمجموعة بعدما مني بهزيمته التاسعة على التوالي.

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