صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في «البريمير ليغ»

المصدر: لندن - د ب أ

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمير ليغ» أمس فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر 2021، وسجل صلاح 5 أهداف وصنع 4 لفريق ليفربول الشهر الماضي، بدأها بتسجيل هدف بمجهود فردي رائع أمام مانشستر سيتي في ملعب آنفيلد، وأحرز هدفاً فردياً رائعاً في المباراة التي فاز بها فريقه على واتفورد 5 - صفر، قبل أن يسجل «هاتريك» في مرمى مانشستر يونايتد.

وصنع صلاح هدفاً في كل مباراة من المباريات الأربع التي لعبها فريقه في أكتوبر، والتي اختتمها بتمريرته التي سجل منها جوردان هندرسون في المباراة التي تعادل فيها ليفربول مع برايتون 2 - 2.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز بها صلاح بلاعب الشهر، والأولى له منذ مارس 2018.

وتصدر صلاح قائمة تضم 8 لاعبين، هم بن تشيلويل، وماكسويل كورنيه، وفيل فودين، وتينو ليفرامينتو، ورون رامسدال، وديكلان رايس، ويوري تيليمانس.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل هدف خلال الشهر نفسه من الرابطة، عن الهدف الذي سجله في شباك مانشستر سيتي إذ أظهر مهارة رائعة وقوة وعبر وسط ثلاثة لاعبين، قبل أن يتجاوز اللاعب الرابع ليسدد كرة رائعة في مرمى إيدرسون، حارس سيتي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2 /‏‏2.، وأصبح صلاح أول لاعب من ليفربول يفوز بجائزتي لاعب الشهر وأفضل هدف في الشهر نفسه منذ فعلها جيسي لينجارد مع ويستهام في أبريل 2021.

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