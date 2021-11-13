البرازيل أول المتأهلين للمونديال من أمريكا الجنوبية

المصدر: (مونتيفيديو- أ ف ب)

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بات المنتخب البرازيلي أول المتأهلين عن قارة أمريكا الجنوبية إلى مونديال 2022 بفوزه على كولومبيا بهدف وحيد في ساو باولو، وسجل لاعب وسط ليون الفرنسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 بتمريرة من نيمار، وحسم «السيليساو» التأهل قبل خمس جولات من نهاية التصفيات بفضل فوزه في 11 من أصل 12 مباراة خاضها مقابل تعادل واحد كان مع كولومبيا في الجولة الماضية.

والبرازيل تحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب العالمية ولم تغب إطلاقاً عن النهائيات العالمية منذ النسخة الأولى في الأوروغواي عام 1930.

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