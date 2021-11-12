فوز سهل للجزائر على جيبوتي يقربها أكثر من الدور الحاسم

المصدر: أ ف ب

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قطعت الجزائر شوطاً نحو الدور النهائي الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بعد فوزها السهل على جيبوتي 4-صفر الجمعة في القاهرة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

واستفادت الجزائر التي رفعت عدد مبارياتها المتتالية من دون هزيمة الى 32، على أكمل وجه من اكتفاء ملاحقتها بوركينا فاسو بالتعادل في مراكش المغربية مع النيجر بهدف لإيسوفو دايو (55 من ركلة جزاء) مقابل هدف ليوسف عومارو (34 من ركلة جزاء)، لكي تبتعد في الصدارة.

ورفع ثعالب الصحراء رصيدهم إلى 13 نقطة في الصدارة وحيدين بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو، لتكون المواجهة الأخيرة بينهما الثلاثاء حاسمة على صدارة المجموعة وبطاقة التأهل الى الدور الحاسم، مع أفضلية للجزائر التي تحتاج الى التعادل.

وكانت الجزائر قد شاركت في كأس العالم أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 عندما بلغت دور الـ16.

ويتأهل الى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في نهائيات قطر 2022.

وحسم بطل إفريقيا 2019 النقاط الثلاث في الشوط الأول بتقدمه بثلاثية نظيفة قبل أن يضيف الرابع في أواخر اللقاء.

وبدأ المنتخب الجزائري اللقاء باضاعة ركلة جزاء عبر يوسف بلايلي (28)، لكن لاعب نادي قطر القطري عوّض سريعاً بعد دقيقة، عندما راوغ داخل المنطقة وسدّد كرة ارتدت من الدفاع إلى الشباك (29)، مانحا التقدم لفريق المدرب جمال بلماضي.

سجّل بعدها سعيد بن رحمة، المتألق راهناً مع وست هام الإنكليزي، أول أهدافه الدولية بتسديدة أرضية جميلة من حدود المنطقة إلى يمين الحارس (40).

وقضى سفيان فيغولي على آمال جيبوتي قبل الاستراحة، بعد خطأ جديد من الدفاع ثم الحارس اثر تسديدة أرضية من داخل المنطقة (42).

في الشوط الثاني، أهدر البديل إسلام سليماني فوق العارضة من مسافة قريبة (70) قبل أن يعوض في الدقيقة 87 بتسجيله الهدف الرابع.



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