مشاكل خطيرة قد تجبر أجويرو على الاعتزال

المصدر: وكالات

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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مهاجم نادي برشلونة الاسباني، الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، بدأ يفكر في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد المشكلة القلبية التي عانى منها مؤخرًا أثناء اللعب.

واضطر مهاجم برشلونة إلى مغادرة مباراة في الدوري الاسباني ضد ألافيس، بعد أن كان يعاني من ألم واضح أثناء إمساكه بصدره، ومن المعروف أنه عانى من مشاكل في القلب نتيجة لذلك.

ووفقا لإذاعة "راديو كتالونيا"، فإن أجويرو يواجه احتمالية عدم لعب كرة القدم مرة أخرى بسبب الحالة المرضية الخطيرة التي يعاني منها بعد التشخيص الذي قام به في الساعات القليلة الماضية.

وأضافت الإذاعة الكتالونية أن فحوصات القلب التي أجريت على أجويرو كشفت أن حالته المرضية أكثر خطورة مما كان مفترضًا، وقد تكون غير متوافقة مع الممارسة الرياضية الاحترافية.

ويخضع أجويرو لمراقبة قوية من قبل الجهاز الطبي في برشلونة، حيث يقيمون حالته الصحية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبله.

يشار إلى أن هذه الأنواع من الإصابات خاصة في القلب قد تجبر اللاعب على الاعتزال وكان آخرها حارس ريال مدريد الأسبق ومنتخب إسبانيا، إيكر كاسياس، خلال فترة تواجده مع نادي بورتو.

يذكر أن أجويرو خاض مع برشلونة منذ انتقاله للفريق هذا الصيف من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، 5 مباريات سجل فيها هدفا وحيدا في كلاسيكو ريال مدريد الذي خسره فريقه 1-2.

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