10 وصايا من تشافي لتجديد برشلونة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كُشف عن قائمة ضمت 10 وصايا، وضعها تشافي المدير الفني الجديد لبرشلونة، لإعادة تجديد الفريق الإسباني، ومنها تناول اللاعبين وجبة الغداء في ملعب التدريب، والوصول قبلها بساعة ونصف على الأقل، وتعليق رحلات بيكيه، وحظر ركوب الأمواج والدراجات الكهربائية على اللاعبين.

وتضمنت القائمة وجود غرامات مالية على اللاعبين المخالفين، في محاولة لإنقاذ برشلونة الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإسباني (الليغا)، وإعادته إلى قمة الترتيب، بعد أن حل تشافي، أسطورة النادي، محل المدرب الهولندي رونالد كومان، في دفة القيادة.

وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية، أن على لاعبي برشلونة تنفيذ الوصايا العشر من دون أي استثناء، وكشفت أن الوصايا العشر، هي وصول اللاعبين قبل ساعة ونصف من التدريب، والموظفين قبل موعد التدريب بساعتين، وتناول اللاعبين للغداء في ملعب التدريب، مع الالتزام بالطعام الصحي، ويقلل من إصابات الفريق ويحسن استعداداتهم البدنية للمباريات، وأشارت الصحيفة، إلى أنه تحت قيادة المدرب كومان، كان على اللاعبين فقط الوصول للتدريب قبل حوالي نصف ساعة، ولم يكن مشترطاً مكان تناول الوجبات.

كما تضمنت التوصيات عودة الغرامات، وهو أمر لم يتعرض له اللاعبون منذ خروج المدرب لويس إنريكي، مع زيادتها في حالة تكرار المخالفين، وستكون المخالفات على سبيل المثال، 100 يورو حال التأخر عن التدريب مرة واحدة، لكنها تتضاعف في كل مرة، مما يعني أن اللاعبين، قد يتحملون غرامات ضخمة إذا كانوا يخالفون القواعد باستمرار.

ومن التوصيات أيضاً، العودة إلى المنزل قبل منتصف الليل، عندما تكون المباراة على بعد أقل من 48 ساعة، والتدريب الجيد شرط أساسي للتواجد في تشكيلة الفريق، والسيطرة على الالتزامات غير المتعلقة بكرة القدم أو المخاطرة بالإشراف من أحد أعضاء الجهاز الفني، ولا مزيد من الأنشطة عالية الخطورة، ورسم الفريق صورة إيجابية في جميع الأوقات.

وبعد دخول التوصيات حيز التنفيذ هذا الأسبوع، ألغى أسطورة النادي جيرارد بيكيه، بالفعل مقابلة تلفزيونية مخططة في محاولة للتركيز على كرة القدم، كما تم حظر بعض الأنشطة الخطرة تماماً، وتم إخبار اللاعبين بأنه لا يسمح لهم الآن بتصفح أو ركوب الدراجات الكهربائية خوفاً من الإصابة، وإذا ثبتت إدانة أي لاعب بذلك، فسيتم تمريره مباشرة إلى القسم القانوني بالنادي ويعتبر «انتهاكاً صارخاً للعقد».

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