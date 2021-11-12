جيرارد مدرباً لأستون فيلا

المصدر: لندن - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي أستون فيلا تعيين أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد مدرباً له خلفاً للمقال دين سميث.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: «أستون فيلا سعيد بالإعلان عن تعيين ستيفن جيرارد مدرباً جديداً للفريق، حيث قاد غلاسكو رينجرز إلى لقب الدوري الأسكتلندي الموسم الفائت منهياً البطولة من دون أي خسارة».

وكان أستون فيلا أقال دين الأحد بعد النتائج السيئة للفريق الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري بعد سبع هزائم، تعادل وثلاثة انتصارات.

بعد مسيرة رائعة مع ليفربول وموسم واحد في لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي قبل اعتزاله عام 2016، تولى جيرارد (41 عاماً) المهام في رينجرز عام 2018 بعد أن أشرف لفترة قصيرة على أكاديمية ليفربول.

قال الدولي الإنجليزي السابق: «أستون فيلا نادٍ وتاريخ عريق وتقاليد في كرة القدم الإنجليزية وأنا فخور جداً أن أصبح مدربه الجديد».

ورغم أنه لم يحقق لقب الدوري في مسيرة استمرت 17 عاماً مع ليفربول، إلا أن جيرارد أثبت أنه من أفضل لاعبي خط الوسط الذين عرفتهم الكرة الإنجليزية والعالمية، وقاد الـ«ريدز» إلى اللقب الأغلى عام 2005 عندما توج بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النهائي المجنون أمام ميلان الإيطالي في إسطنبول، عندما عوض الفريق الإنجليزي تأخره 3-صفر في الشوط الأول إلى فوز بركلات الترجيح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز