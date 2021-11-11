نيمار يصل إلى تدريبات البرازيل على متن مروحية خاصة

المصدر: البيان

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كشف الحساب الرسمي لموقع "ESPN FC" على منصة "تويتر" بأن النجم البرازيلي نيما دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وصل إلى تدريبات منتخب البرازيل على متن مروحيته "المرسيدس" السوداء الشخصية التي تقدر قيمتها بنحو 12 مليون دولار، ونشر صورة للاعب البرازيل، معلقا عليها: " رحلة ليست بسيئة".

ويتصدر "السيليساو" البرازيلي تصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم 10 منتخبات، برصيد 31 نقطة متقدمة بفارق ست نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، ويليهما منتخب الإكوادور في المرتبة الثالثة برصيد 17 نقطة، ومن ثم كولومبيا في المركز الرابع المؤهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الخامس ملحق الـ"فيفا".

وفيما يلي ترتيب المجموعة بعد منافسات الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022":

1- البرازيل 31 نقطة (11 مباراة)

2- الأرجنتين 25 نقطة (11 مباراة)

3- الإكوادور 17 نقطة

4- كولومبيا 16 نقطة

5- الأوروغواي 16 نقطة

6- تشيلي 13 نقطة

7- بوليفيا 12 نقطة

8- باراغواي 12 نقطة

9- بيرو 11 نقطة

10- فنزويلا 9 نقاط.

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