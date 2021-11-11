«الأبيض» يخسر من كوريا بهدف

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تلقى منتخبنا الوطني لكرة القدم، الخسارة الثانية في مشواره بالمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، أمام نظيره الكوري الجنوبي 1 - 0، جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هوانغ هي تشان من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وتجمد رصيد«الأبيض» عند 3 نقاط فيما ارتفع رصيد كوريا الجنوبية إلى 11 نقطة، وبهذه النتيجة فقد منتخبنا فرصة المنافسة على المركزين الأول والثاني فيما يظل الأمل قائماً من خلال المنافسة على أفضل ثوالث بالمجموعات.

سيطر المنتخب الكوري الجنوبي على مجريات الشوط الأول، وضغط على «الأبيض» من الدقيقة الأولى، ولم يمنحه فرصة التقدم لنصف ملعبه إلا مرة واحدة عن طريق محمد برغش، مستخدماً الأسلوب الضاغط سعياً لإنهاء نتيجة المباراة مبكراً،وفي المقابل ظهر تماسك «الأبيض رغم غياب عدد من اللاعبين الأساسيين للإصابة، وقلة خبرة عدد من لاعبيه الذين شاركوا من البداية مثل محمد برغش ومحمد العطاس، وتصدى علي خصيف بخبرته للعديد من الكرات الخطرة محافظاً على نظافة شباكه خلال النصف ساعة الأولى من المباراة.

بعد مرور35 دقيقة منح» الأبيض«فرصة العمر للفريق الكوري، بعد أن عرقل علي سالمين لاعباً من الفريق الكوري ليحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة تصدى لها هوانغ هي تشان محرزاً الهدف الأول لفريقه، الذي تسبب في إرباك دفاع منتخبنا فوقع في العديد من الأخطاء الفردية وساهم تسرع مهاجمي المنتخب الكوري إلى ضياع فرصتين مؤكدتين بفضل القائم.

تحسن أداء منتخبنا نسبياً خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني، سعياً لإدراك التعادل وأنقذ حارس كوريا الجنوبية مرماه من هدف مؤكد إثر قذيفة من طحنون الزعابي، ولكن سرعان ما استعاد المنتخب الكوري سيطرته، وهدد مرمى علي خصيف الذي يعتبر افضل لاعب في المنتخب، وذاد عن مرماه ببسالة، وساعدته العارضة والقائم اللذان لعبا مع(الأبيض) بإنقاذهما 3 أهداف محققة عبر شوطي اللقاء، ولولاهما لمني مرمى الأبيض بعدد من الأهداف.

وقبل انتهاء المباراة بـ 9 دقائق أشرك المدرب فان مارفيك تيغالي بديلاً عن إسماعيل مطر، ولكن الوقت لم يسعفه لتعديل النتيجة، ولم يستغل مارفيك باقي العدد المسموح به في التغييرات.

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