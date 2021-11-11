بن زيمة باقٍ مع "الدّيكة" حتى لو ثبتت إدانته في قضية الشريط الجنسي

المصدر: أ ف ب

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لن يتم إقصاء المهاجم الدولي كريم بن زيمة من المنتخب الفرنسي حتى لو صدر حكم يدينه في قضية الشريط الجنسي، وفق ما أعلنه نويل لو غريت رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم.

في مقابلة نشرت أمس الأربعاء في يومية "لو باريزيان"، قال لو غريت إن أي قرار بشأن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشان وحده.

استُبعد بن زيمة من منتحب "الديوك" قرابة خمس سنوات قبل استدعائه في مايو الفائت بعد اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

وسيصدر الحكم في هذه القضية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

قال لو غريت في هذا الصدد "سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بن زيمة في حال إصدار حكم يدينه (...) الأمر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة".

من المتوقع أن يشارك بن زيمة مع منتخب بلاده ضد كازاخستان في باريس السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر.

طالبت النيابة العامة في فرساي الشهر الفائت بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد بن زيمة فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.

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