هل يصبح صلاح صاحب أعلى راتب في تاريخ كرة القدم؟

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يسعى لضم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الذي لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع إدارة "الريدز" لتجديد عقده.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن إدارة نيوكاسل يونايتد تتحرك في جميع الاتجاهات لبناء الفريق في الفترة المقبلة، إذ تواصل إيدي هاو، المدير الفني الجديد للنادي، مع مايكل إدواردز، المدير الرياضي لليفربول، من أجل الوقوف على إمكانية جذبه إلى قلعة "سانت جيمس بارك"، ليصبح جزءا من مشروع الفريق الإنجليزي الجديد، بجانب التعاقد مع نجمه المصري محمد صلاح وعدد من اللاعبين.

وزعم موقع "team talk" الإنجليزي، أن إدارة نيوكاسل الجديدة عرضت على محمد صلاح راتبا أسبوعيا قدره 700 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب أسبوعي في العالم للاعب كرة قدم.

كما أشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أن نيوكاسل، وضع ميزانية خيالية من أجل تدعيم الفريق بأسماء كبيرة، خلال الفترة المقبلة، ويعد محمد صلاح، أول الأهداف التي وضعها النادي من أجل الحصول عليها، في ظل تباطؤ ليفربول في اتخاذ أي خطوات إيجابية تجاه حسم ملف التجديد "للفرعون" المصري، وارتباط اسمه بالرحيل بمجرد انتهاء عقده مع "الريدز".

وينتهي عقد صلاح في منتصف عام 2023، وتحاول إدارة ليفربول التوصل إلى اتفاق من أجل التجديد وهو ما لم يتم حتى الآن، ويشترط وكيل أعمال اللاعب المصري الحصول على مبلغ 500 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ما تراه إدارة "الريدز" غير مناسب في ظل الأوضاع المالية الحالية، وفقا لبعض التقارير.

وذكر "كالتشيو ميركاتو" في تقريره، أن الصفقة لن تكون سهلة لوجود اهتمام سابق من طرف ريال مدريد، ولكن لم يكشف التقرير عن مزيد من التفاصيل حول اهتمام نيوكاسل يونايتد.

ووصف التقرير أن دخول نيوكاسل يونايتد في سباق التعاقد مع، محمد صلاح، قد يكون بمثابة انقلاب مثير في سوق الانتقالات.

ويواجه نيوكاسل يونايتد خطر شبح الهبوط، إذ يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 5 نقاط فقط، حصدها من 5 تعادلات، وتكبد بست هزائم منذ بداية الموسم الجاري، الأمر الذي ينذر بعدم اكتمال مسيرته في دوري الأضواء.

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