نجم الكرة الجزائرية: محمد صلاح فخر للعرب وندعمه للفوز بالكرة الذهبية

المصدر: البيان

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عبر مهاجم نادي ليون الفرنسي، الجزائري إسلام سليماني، عن فخره برؤية المصري محمد صلاح، ينافس نجوم كرة القدم للظفر بالكرة الذهبية لعام 2021.

ويتواجد صلاح في قائمة أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021 والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وعن ترشيح صلاح للفوز بالكرة الذهبية قال سليماني وفقاً لروسيا اليوم في تصريحات نقلها موقع "filgoal": "لم لا ندعم محمد صلاح؟ هو عربي مثلنا يمثل كل العرب، كما نفعل نحن".

وأتم سليماني "فخر لنا أن يتواجد لاعب عربي في سباق الكرة الذهبية سواء هو أو (نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي) رياض محرز".

ومن المنتظر أن يعلن عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2021 والترتيب النهائي للاعبين في الـ29 من نوفمبر الجاري.

ولم يسبق لأي لاعب عربي الفوز بالكرة الذهبية، فيما يعتبر أسطورة نادي ميلان، الليبيري جورج وياه، الإفريقي الوحيد الذي تحصل عليها وذلك في العام 1995.

وكشفت شبكة RTP البرتغالية في وقت سابق أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

وذكرت الشبكة الإعلامية في تقريرها أن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة التي تقدم "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب كرة القدم في العالم سنويا، تواصلت مع ميسي وأبلغته بأنه المتوج بالجائزة لهذا العام.

وإذا صدقت الشبكة البرتغالية، فسيتوج النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته بعد أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019، ليعزز رقمه القياسي بالفوز بالجائزة.

ويأتي في المركز الثاني كأكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الحاصل عليها خمس مرات، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016 و2017.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2021، في الـ29 من نوفمبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى اختيار قائمة تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة المرموقة، والتي ألغيت العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بناء على أصوات 180 صحفيا متخصصا في كرة القدم من جميع أنحاء العالم، وفقا لروسيا اليوم.

كما كشفت المجلة الفرنسية عن 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة، و10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب صاعد في العالم (تحت 21 عاما)، و10 مرشحين للحصول على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

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