لاعبان عربيان في تدريبات برشلونة في أول تمرين تحت قيادة تشافي

المصدر: وكالات

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شارك المغربيان عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش، أمس الثلاثاء، في أول حصة تدريبية لبرشلونة بقيادة مدربه الجديد، تشافي، القادم من السد القطري لتعويض المقال من منصبه، رونالد كومان.

واستدعى تشافي، الزلزولي وأخوماش ولاعبين آخرين من الفريق الرديف للمشاركة في أول حصة تدريبية يقودها، وذلك في ظل غياب بعض لاعبي "البارسا" الدوليين الملتزمين بتمثيل منتخباتهم الوطنية خلال فترة "التوقف الدولي" الحالية.

وسبق للزلزولي، أن شارك في المباراتين الأخيرتين لنادي برشلونة أمام فريقي آلافيس وسيلتا فيغو، بمعدل 10 دقائق في كل لقاء، تحت قيادة المدرب السابق سيرغي بارخوان، الذي تحول بشكل مؤقت من الفريق الرديف لتدريب الفريق الأول.

أما أخوماش، فلم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول لنادي برشلونة، لكنه يعتبر أحد هدافي فريق الناشئين.

ويبلغ الزلزولي من العمر 19 عاما، ولد وترعرع في مدينة بني ملال المغربية، قبل أن يهاجر رفقة أسرته إلى إسبانيا، ليكمل تعليمه ويصقل موهبته هناك.

وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما، ويلعب في مركز قلب الهجوم، وانضم لبرشلونة في أغسطس الماضي قادما من إيركوليس الإسباني، مقابل مليوني يورو، ووقع عقدا مع الفريق الكتالوني يمتد لثلاثة أعوام، مع خيار التمديد لموسمين إضافيين.

أما أخوماش، فيبلغ 17 عاما، ويلعب لنادي برشلونة فئة أقل من 19 سنة، ويشغل مركز الجناح الأيمن.

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