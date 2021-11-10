هذه أولويات تشافي في برشلونة

المصدر: البيان

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أمسى تشافي أول مدرّب يتمّ تقديمه في أرض ملعب "كامب نو"، وحضر نحو 10 آلاف متفرّج تقديم "ابن النادي"، الذي تُعقد عليه الآمال لإنقاذ الفريق. فماذا قال تشافي عن مقارنته بغوارديولا؟ ولمن سينحاز من اللاعبين؟ وما هي أولوياته؟

رفض الأسطورة الإسباني تشافي هيرنانديز عرضا لتدريب المنتخب البرازيلي من أجل العودة إلى فريقه السابق برشلونة وتولي منصب المدير الفني للنادي الكاتالوني.

وقال تشافي أول أمس الاثنين خلال مراسم تقديمه في ملعب كامب نو: "تحدثنا إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الفكرة كانت أن أعمل مساعدا للمدرب تيتي ثم أتولى قيادة الفريق عقب مونديال قطر 2022".

وأضاف "لكن رغبتي كانت العودة إلى برشلونة، انتظرت حتى اللحظة المناسبة وأعتقد أنه الوقت الصحيح، أشعر بأنني مستعد تماما الآن".

أول مدرب يقدم في أرض المعلب

وقدّم برشلونة أمس تشافي أمام جماهيره في ملعب كامب نو، بعد استقدامه من السد القطري للحلول بديلا من الهولندي المقال من منصبه رونالد كومان. وأمسى "ابن النادي" أول مدرّب يتمّ تقديمه في أرض ملعب "كامب نو"، فيما كان يعتمد هذا الأسلوب لدى التعاقد مع اللاعبين النجوم.

خرج نجم وسط النادي الكاتالوني السابق إلى المستطيل الأخضر على وقع هتافات "تشافي، تشافي"، قبل التوقيع على عقده في أرض الملعب إلى جانب أفراد عائلته ورئيس النادي جوان لابورتا.

وقال تشافي للجماهير، التي بلغ عددها نحو 10 آلاف متفرّج "لا أريد أن أكون عاطفياً، لذا سأقول لكم شيئاً واحداً: نحن أفضل نادٍ في العالم". وتابع ابن الـ 41 عاماً "سنعمل على أعلى المستويات لتحقيق النجاح، يجب أن نفوز في كل مباراة".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري الإسباني، وتوجّه تشافي لجماهير النادي "نحن بحاجة ماسة إلى دعمكم، خصوصاً في الأوقات العصيبة. النادي يمر بمرحلة صعبة، من الناحية المالية وأيضاً على المستوى الرياضي. نحتاج إلى دعمكم أكثر من أي وقت مضى. يجب أن تكون مصلحة النادي هي شغلنا الشاغل".

أولويات تشافي في برشلونة

كان تشابي حازماً وواضحاً تماماً في تحديد أولوياته خلال تقديمه كمدرب جديد لبرشلونة، مشدداً على أهمية الالتزام بالقواعد بجانب الارتقاء بالمستوى من أجل انتشال الفريق الكاتالوني من كبوته.

وفي المؤتمر الصحافي الذي تلا تقديم ابن النادي كمدرب جديد، ركز تشافي على أهمية الالتزام بالقواعد.، وقال "الأولوية في البدء ستكون أن نضع القواعد في الفريق، هذه هي النقطة الأولى، ثم نتحدث عن القيم، الاحترام، السلوك والجهد. إذا لم تكن لدينا هذه القيم، فلن يكون لدينا فريق".

وتابع "وبعد ذلك يمكننا أن ننظر الى أساليب اللعب، كيف ندافع ونهاجم، لكن القواعد تأتي أولا".

وأورد تشافي "أعلم أنها فترة صعبة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على أرض الملعب، لكني سأطلب من اللاعبين أن يكون لديهم معايير عالية لأننا برشلونة، أفضل نادٍ في العالم".

وعندما سئل عما إذا كانت رسالته تعني أنه سيكون قاسياً مع اللاعبين، قال تشافي "الأمر لا يتعلق بالقساوة، بل يتعلق بالنظام والقواعد، ويجب إتباع القواعد. عندما كانت لدي قواعد في غرفة الملابس، سارت الأمور بشكل جيد. بدون قواعد، لم تسر الأمور على ما يرام. لا يتعلق الأمر بالانضباط، بل يتعلق بالنظام".

المقارنة مع غوارديولا والانحياز للرفاق

ورأى تشافي أن "المقارنة بغوارديولا تشكل انتصاراً نظراً الى كل ما قدمه لكرة القدم وبرشلونة. هو بالنسبة لي أفضل مدرب في العالم".

وألمح إلى أنه سيعتمد على المحاربين القدامى الذين لعب بجانبهم في الفريق الكاتالوني، موضحاً "الأشخاص الذين أعرفهم هم الذين سأدفعهم (لتقديم أفضل ما لديهم) أكثر من غيرهم. أرى أنها ميزة. أعرف جيرار وبوسي (بوسكيتس) وجوردي و(الحارس الألماني مارك أندري) تير شتيغن وسيرجي (روبرتو). هم من يتعين عليهم سحب العربة".

ويعود تشافي إلى برشلونة بعد ست سنوات أمضاها لاعباً ثم مدرباً مع السد القطري. وأكد برشلونة التعاقد مع تشافي لما تبقى من الموسم الحالي إضافة الى الموسمين المقبلين.

وسيشرف تشافي للمرة الأولى على فريقه الجديد الثلاثاء المقبل، ويقود "بلوغرانا" في مباراته الأولى ضد جاره اللدود إسبانيول في 20 نوفمبر، وفق موقع قناة "دي دبليو".

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