راموس يعاود التدربات الجماعية مع سان جيرمان

المصدر: أ ف ب

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عاود المدافع الإسباني سيرخيو راموس تدريباته الجماعية في صفوف فريق باريس سان جرمان الفرنسي بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر مقربة من اللاعب، لتؤكد معلومات سابقة لراديو مونتي كارلو أمس الثلاثاء.

وقال هذا المصدر "عملية تعافي سيرخيو راموس تتواصل" علما بأن المدافع البالغ من العمر 35 عاما لم يخض أية دقيقة حتى الآن منذ انتقاله من ريال مدريد في صفقة حرة خلال الصيف الماضي لمعاناته من إصابة في ركبته.

وكان مدرب فريق العاصمة الفرنسية الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو قال منتصف أكتوبر "لا يحبذ أي لاعب الخضوع للتدريبات بطريقة فردية. راموس يعاني من هذه الوضعية لكنه قوي من الناحية الذهنية".

يذكر أن راموس لم يعد ضمن خطط مدرب إسبانيا لويس انريكه الذي لم يقم باستدعائه الى صفوف المنتخب الذي شارك في نهائيات كأس أوروبا خلال الصيف بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي.

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