حفل توزيع جوائز "الفيفا" السنوي افتراضياً 17 يناير

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيقيم حفله السنوي لتوزيع جوائزه بطريقة افتراضية في 17 يناير المقبل.

سيتم البث المباشر من مقر الاتحاد الدولي في زيوريخ السويسرية افتراضيًا "تماشيًا مع الإجراءات الصحية العامة المعتمدة" بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية.

وتشمل جوائز فيفا، فئات أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس مرمى وغيرها، ويشارك في التصويت مدربو وقادة المنتخبات الوطنية، بالإضافة الى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

يبدأ التصويت اعتبارًا من 22 نوفمبر الحالي حتى العاشر من ديسمبر المقبل.

يذكر أن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم ستُمنح في 29 من الحالي.

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