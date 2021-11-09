رونالدو يلتحق بمنتخب البرتغال استعداداً لمواجهة أيرلندا

المصدر: وكالات

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يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض مباراتين حاسمتين مع منتخب بلاده، في الجولتين الأخيرتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسيحل منتخب البرتغال ضيفا على نظيره الأيرلندي يوم الخميس المقبل، ويختتم التصفيات بمواجهة صعبة أمام ضيفه الصربي يوم الأحد المقبل.

وأعرب رونالدو عن سعادته بعودته إلى بلاده، من خلال "تدوينة" كتبها عبر صفحاته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "دائما ما أشعر بسعادة إضافية عندما أعود إلى بلادي".

والتحق رونالدو بمنتخب البرتغال، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من خسارة فريقه مانشستر يونايتد في عقر داره في لقاء "الديربي" أمام جاره وعدوه اللدود مانشستر سيتي بهدفين من دون رد، على ملعب "أولد ترافورد".

يذكر أن كريستيانو رونالدو يعد الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 115 هدفا، وهو رقم قياسي أيضا على مستوى المنتخبات في العالم عبر التاريخ، ولديه الفرصة في تعزيز هذا الرقم.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في قائمة المجموعة الأولى ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022" برصيد 16 نقطة، متأخرا بفارق نقطة خلف منتخب صربيا المتصدر، الذي لعب مباراة أكثر.

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