"الجولة الأوروبية" للجولف تصبح "جولة دي بي ورلد" بدءاً من عام 2022

المصدر: البيان

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علنت "الجولة الأوروبية" للجولف ودي بي ورلد، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم اليوم، عن تطور بارز في مسار شراكتهما الطويلة، حيث ستصبح دي بي ورلد الراعي الرسمي للجولة الأوروبية اعتباراً من بداية موسم 2022.

وبالتزامن مع احتفالات "الجولة الأوروبية" ودي بي ورلد بالذكرى الخمسين لإنشائهما في عام 2022، تُبشّر هذه الاتفاقية ببداية حقبة جديدة غير مسبوقة في تاريخ "الجولة الأوروبية" التي ستبدأ موسمها الأول تحت اسمها الجديد؛ "جولة دي بي ورلد".

ويعتبر هذا التعاون التاريخي الذي تم الإعلان عنه اليوم بمثابة محطة بارزة على صعيد الشراكات في الفعاليات الرياضية العالمية، ويأتي تزامناً مع دي بي ورلد الراسخ تجاه ثلاثة مجالات أساسية، وهي: الارتقاء بمستوى "الجولة" من كل النواحي، وتطوير رياضة الجولف على مستوى العالم، وتحفيز أثرها الإيجابي على المجتمع.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن جولة دي بي ورلد الجديدة للجولف من تمويل جوائز تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار لأول مرة في تاريخ الجولة، وحد أدنى للجائزة يصل مليوني دولار لجميع الجولات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من قبل جولة دي بي ورلد.

ستكون جولة دي بي ورلد عام 2022 جولة عالمية فعلية حيث ستضم ما لا يقل عن 47 بطولة في 27 دولة مختلفة، بما في ذلك بطولات جديدة في الإمارات واليابان وجنوب أفريقيا وبلجيكا، وسلسلة رولكس الموسعة التي تشمل خمس فعاليات هي: بطولة أبوظبيHSBC ، وبطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، وبطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة، وبطولة BMW PGA وبطولة دي بي ورلد التي ستختتم الموسم.

وستشمل أيضًا وللمرة الأولى ثلاث بطولات مشتركة مع جولة PGA – وهي بطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة المذكورة أعلاه، وبطولة بارباسول وبطولة باراكودا التي تقام في الولايات المتحدة - نتيجة للتحالف الاستراتيجي بين اثنتين من أبرز جولات الجولف للمحترفين الذكور. للاطلاع على كامل جدول 2022، يرجى الضغط هنا.

تأسست كلّ من "الجولة الأوروبية" ودي بي ورلد في عام 1972، وتطورت كلتاهما منذ ذلك الحين إلى مشروعات عالمية. وانطلاقاً من مقرها الرئيسي في دبي، أصبحت دي بي ورلد مزوداً عالمياً رائدًا بحلول سلسلة التوريد اللوجستية الذكية والمتكاملة.

يعود التعاون بين دي بي ورلد وبين "الجولة الأوروبية" إلى ما يزيد عن عقد من الزمن، حيث بدأت دي بي ورلد كشريك في الجولة النهائية من "السباق إلى دبي" ضمن "الجولة الأوروبية" في عقارات جميرا للجولف في عامها الافتتاحي 2009، وذلك قبل إعادة تسميتها من "سلسلة بطولات رولكس" إلى "بطولة جولة دي بي ورلد" في عام 2012، وهو العام الذي أصبحت فيه دي بي ورلد "الراعي الرسمي للجولة الأوروبية".

وفيما بعد، أصبحت دي بي ورلد "الشريك الرسمي للجولة الأوروبية" في عام 2015، وستصبح الآن "الراعي الرسمي" للجولة التي ستبدأ في موسمها إعتباراً من 2022 في الجولة الاولى والتي ستقام في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا من 22 إلى 25 من شهر نوفمبر 2022.

قال كيث بيللي، الرئيس التنفيذي لـ "لجولة الأوروبية": "يتميز إعلاننا اليوم بأهميته البالغة في تاريخ "الجولة الأوروبية" حيث يُبشّر إطلاق ’جولة دي بي ورلد‘ في عام 2022 ببداية حقبة جديدة رائدة في لعبة الجولف على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي يعود بفائدة كبيرة على جميع المشاركين، من اللاعبين والمساعدين والمشجعين والشركاء على حدّ سواء، فضلاً عن مساهمة ذلك بتحقيق إضافة مهمة للمجتمع على نطاق أوسع".

وأضاف: "في إطار هذه الاتفاقية الكبرى، سيتم تعزيز منظومة عمل ’الجولة‘ بشكل متكامل، وهو الأمر الذي كان ضرورياً بالنسبة لنا، ولدي بي ورلد التي قدمت دعماً أساسياً لنا، وللعبة الجولف عموماً، ابتداءً من قواعدها الشعبية ووصولاً إلى نخبة المحترفين".

وأوضح كيث أن تسمية "جولة دي بي ورلد" تُعتبر تطوراً طبيعياً لهذه الشراكة الممتدة على مدار عقد كامل من الزمن، حيث يعكس لقب ’العالمية‘ ضمن الاسم الجديد مكانتها كجولة عالمية للجولف، بالإضافة إلى ما يمثله اتحاد المشروعين العملاقين من أهمية على صعيد تطوير رياضة الجولف.

وقال سلطان أحمد بن سليم ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي ورلد: "على مدى يتجاوز عقداً من الزمن، كانت دي بي ورلد شريكاً أساسياً لـ ’الجولة الأوروبية‘، وقد أتاحت لنا هذه الشراكة منصّة ممتازة للتواصل مع العملاء والشركاء وبناء علامتنا التجارية. وقد استغللنا فرصة دعم ’الجولة ‘لتطوير لعبة الجولف على جميع المستويات، حيث كانت الرؤية المشتركة والقيم التي تأسّست عليها هذه الشراكة مفتاحاً لنجاحنا المتواصل".

وأضاف بن سليم: "تتميز دي بي ورلد و’الجولة الأوروبية‘ معاً بطابع عالمي، والتزام بالشمولية والاستثمار في التقنيات الجديدة للبقاء في طليعة المنافسة، وهي السمات التي أصبحت اليوم المبادئ الأساسية في ’جولة دي بي ورلد‘. وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة كمزوّد عالمي بالخدمات اللوجستية الذكية والشاملة، سنستفيد من موظفينا وأصولنا واتصالاتنا أيضاً للمساعدة في تطوير ’الجولة ‘بصورة أكبر، والارتقاء بها نحو أفق أبعد".

وقال جاي موناهان، مفوّض جولة PGA وعضو مجلس إدارة الجولة الأوروبية: "يسهم إعلان اليوم في الارتقاء بمستوى الجولة الأوروبية على الصعيد العالمي بفضل الدعم الذي قدمه شريكنا الدائم دي بي ورلد، فنحن سعداء بالنمو والتطور المستمر للجولة الأوروبية، وبالزخم اللافت الذي يعزز تحالفنا الاستراتيجي. لقد قلت سابقاً إنّ جولاتنا ستنمو معاً خلال السنوات العشر القادمة وأسرع من أي وقت مضى. ويعتبر إعلان اليوم دليلاً على هذه الجهود."

وستُسهم الشراكة التاريخية لدي بي ورلد في تطوير المجالات الرئيسية التالية:

الارتقاء بـ "الجولة" من كل النواحي

• أكبر تمويل للجوائز في تاريخ الجولة الأوروبية: في عام 2022، ستصل قيمة الجوائز الإجمالية في "الجولة" إلى حوالي 140 مليون دولار لجميع المسابقات خارج البطولات الكبرى وبطولات الجولف العالمية، لتتجاوز بذلك الرقم القياسي المسجل طوال المرحلة السابقة لجائحة "كوفيد-19" والبالغ 130 مليون دولار في عام 2019. ومع إضافة المسابقات الكبرى وبطولات الجولف العالمية، سيصل إجمالي تمويل الجوائز في "جولة دي بي ورلد 2022" إلى حوالي 200 مليون دولار، تستفيد منها جميع البطولات وجميع الأعضاء ضمن جميع الفئات.

• تمويل جائزة قياسية بقيمة 10 ملايين دولار في "بطولة جولة دي بي ورلد 2022": وهو الأمر الذي سيجعل من ختام الموسم مع "سلسلة بطولات رولكس لعام 2022"، أولى فعاليات "الجولة الأوروبية" خارج المسابقات الكبرى وبطولات الجولف العالمية على مدى التاريخ في تقديم جائزة بهذا الحجم.

• جدول كامل وشامل لمدة 12 شهرًا: تم الإعلان اليوم أيضاً عن الجدول الدولي لجولة دي بي ورلد لعام 2022 ويمكن الاطلاع عليه من خلال الضغط هنا. تضم الجولة ما لا يقل عن 47 بطولة في 27 دولة مختلفة وتستمر من نوفمبر 2021 إلى نوفمبر 2022.

المساعدة في تطوير لعبة الجولف على المستوى العالمي

• استثمار هائل في "جولة التحدي": لزيادة تمويلات الجوائز، والتوسع بفرص اللعب، فضلاً عن تحسين البنية التحتية العامة للفعاليات.

• إنشاء "جائزة جاكوبس بورساري": توفير الدعم لأفضل خمسة لاعبين في "تصنيفات جولة التحدي" في ختام "النهائي الكبير لجولة تحدي رولكس"، عبر تأمين الدعم المادي لتغطية تكاليف السفر نفقات اللاعبين خلال عامهم الأول في "جولة دي بي ورلد".

• الالتزام بتعزيز شعبية لعبة الجولف: تشجيع ممارسة لعبة الجولف على جميع المستويات في البلدان التي نلعب فيها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، حيث ستتعاون "جولة دي بي ورلد" بشكل وثيق مع برنامج تطوير الممارسات الشعبية للعبة.

دعم التأثير الإيجابي على المجتمع

• توسعة مبادرة "الجولة" (الجولف من أجل الخير) للمسؤولية المجتمعية للشركات: من خلال التركيز على دعم الأهداف المسؤولية المجتمعية النبيلة، ودعم المجتمعات التي تقام فيها "الجولة"، وتعزيز قضايا الاستدامة والتنوع والدمج والفوائد الصحية للجولف.

• تعيين رئيس للمسؤولية المجتمعية للشركات: لقيادة برنامج "الجولة" والعمل على إحداث فارق حقيقي في هذه المجالات.

• دعم المبادرات الخيرية ولعبة الجولف لدى أصحاب الهمم: مثل برنامج "كوفاكس" التابع لليونيسف و"الجولة الأوروبية لرابطة جولف المعاقين الأوروبية".

• التعاون مع لعبة جولف السيدات: مواصلة دعم الفعاليات والبطولات المختلطة مثل "بطولة هاندا العالمية المفتوحة" من "الجمعية الدولية لترويج الرياضة"، و"البطولة الاسكندنافية المختلطة".

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