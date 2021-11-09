فيديو..إوز يسابق العدائين في ماراثون نيويورك
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انتشر على تطبيق "تليغرام"، فيديو طريف لإوز وهو يركض مع العدائين في سباق ماراثون بنيويورك.
وظهر الإوز وهو يتمشى بخطوات متسارعة بجانب العدائين وسط تشجيعات من المتفرجين، وفقاً لروسيا اليوم.
وعلقت الصفحة التي نشرت الفيديو على "تليغرام": "ركض الإوز لمسافة قصيرة، لكنه تمكن من إرضاء وإلهام المتسابقين الآخرين"
شاهد..— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 9, 2021
إوز يسابق العدائين في ماراثون نيويورك https://t.co/bND8QBMJxz#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/uIOBNz98Ih