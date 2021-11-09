فيديو.. إصابة بوغبا تهدد ظهوره مع «الديوك»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تعرض بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، لإصابة في الفخذ أثناء تدريبات منتخب فرنسا، ما أثار قلق مدرب «الديوك»، ديدييه ديشامب، قبل تصفيات كأس العالم.

وخرج بوغبا من ملعب التدريب في كليرفونتين، وتبدو مشاركته مع المنتخب الفرنسي، موضع شك أمام منتخبي كازاخستان يوم السبت المقبل، ثم فنلندا في 16 نوفمبر الجاري.

وأشارت صحيفة «ذا صن»، إلى غياب لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، عن مواجهة فريقه الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الإيقاف، وإلى الغموض الذي يحيط بمشاركته مع منتخب حالياً، بسبب الإصابة الحديثة.

ووفقا للفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض بوغبا (28 عاماً)، للإصابة أثناء تسديده للكرة من على حافة منطقة الجزاء، وأمسك اللاعب فخذه الأيسر، مشيراً إلى مدربه ديشامب، أن المشكلة كانت حول منطقة الفخذ.

ولتقليل خطر حدوث أي إصابة أخرى، تم إخراج بوغبا، وهو يعرج من الملعب، وكان برفقته أحد أعضاء فريق العمل، وتم إبعاده بالسيارة عن الملعب.

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