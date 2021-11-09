القضاء يسمح بإبعاد مارادونا من «فيفا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يظهر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا في «فيفا 22»، كبطاقة أيقونة عالية التصنيف، ولكن هذا على وشك التغيير بعد حكم محكمة أرجنتينية يتيح استبعاد مارادونا من اللعبة.

ويظهر رمز كرة القدم الأرجنتيني، والذي توفي عن عمر يناهز 60 عاماً في نوفمبر 2020، في امتياز ألعاب «فيفا»، كأيقونة ضمن نجوم من أصحاب القدرات الخاصة.

ولكن في أعقاب حكم محكمة أرجنتينية، يبدو أن مارادونا يمكن إزالته من اللعبة قريباً جداً، بسبب حقوق العلامات التجارية، وفقاً لموقع الأخبار الأرجنتيني «أنفوبي»، والذي أعلن عن صدور حكم قضائي، يعترف بدعوى حقوق علامة تجارية على مارادونا، من قبل شركة «ساتفيكا»، المملوكة للمحامي ماتياس مورلا.

وأشار الموقع، إلى أن الشركة المالكة للعبة «فيفا»، أبرمت صفقة على ما يبدو مع مدير مارادونا السابق ستيفانو سيسي، والذي ورد أنه لم يتمكن من إثبات أن لديه سلطات قانونية للتوقيع على مثل هذه الوثائق، مما قد يؤدي إلى استبعاد مارادونا تماماً من اللعبة.

ولن يكون استبعاد مارادونا، من نسخة «فيفا 22» فقط، ولكن أيضاً، من «فيفا 21» الصادرة في العام الماضي.

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