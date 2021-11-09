سولشاير وعائلته يعودون إلى النرويج بطائرة خاصة في إجازة مفاجئة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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فوجئ لاعبو وموظفو مانشستر يونايتد، بمنح المدرب أولي جونار سولشاير، إجازة لمدة أسبوع، ليعود المدرب إلى بلده النرويج للقاء عائلته، بعد هزيمة مؤلمة في الديربي بهدفين دون مقابل، من غريمه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتهدد مستقبل سولشاير مع اليونايتد، بعد هزائم مروعة عدة تعرض لها الفريق هذا الموسم، ليفاجئ لاعبو وموظفو مانشستر يونايتد، بمنحهم إجازة لمدة أسبوع بعد عودة مدربهم إلى النرويج أمس، مع وجود جزء كبير من لاعبي يونايتد في الخدمة الدولية، بدلاً من التدريب في كارينجتون.

وأشارت صحيفة «الديلي ميل»، إلى أن هذه الخطوة غير متوقعة بالنظر إلى الأزمة الحالية في أولد ترافورد، فيما التقطت صورة للمدرب النرويجي في مطار مانشستر مع زوجته سيلجي، وابنيهما نوح وإيليا، قبل السفر بطائرة خاصة إلى مسقط رأسه كريستيانسوند.

وتعرض سولشاير لانتقادات بسبب خسارته في 6 من آخر 12 مباراة، وكذلك بسبب الهزيمتين المهينتين على أرضه أمام سيتي وليفربول، في حين، أشارت مصادر بالنادي، إلى أن المدرب سيظل مسؤولاً عن تدريب الفريق.

فيما وصل اللاعب رفائيل فاران، إلى مقر يونايتد أمس، لتلقي العلاج من إصابته في أوتار الركبة، كما يتدرب ماركوس راشفورد، بعد الانسحاب من تشكيلة إنجلترا، لأنه لم يكمل 90 دقيقة بعد منذ عودته من جراحة الكتف الشهر الماضي، ثم أصيب بفيروس الإنفلونزا الأسبوع الماضي، بينما ينتظر يونايتد أيضاً تحديثاً طبياً عن بول بوجبا، بعد أن غادر جلسة تدريبية مع فرنسا الليلة الماضية، بسبب إصابة في الفخذ.

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