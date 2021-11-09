احتفالية جماهيرية في «كامب نو» بتوقيع تشافي

المصدر: (برشلونة - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم نادي برشلونة، أمس، مديره الفني الجديد تشافي هيرنانديز أمام الآلاف من جماهير النادي في استاد كامبو نو في برشلونة. ووقع تشافي وخوان لابورتا رئيس النادي العقد الذي يستمر حتى يونيو 2024، على طاولة في الاستاد وسط احتفاء الجماهير، وحضر مراسم التوقيع زوجة تشافي ووالداه والعديد من أفراد أسرته، وقال لابورتا: «مرحباً بتشافي وأسرته في بيته»، ورد تشافي: «نحتاج إليكم جميعاً، تحيا برشلونة».

وتأمل إدارة النادي والجماهير أن يتمكن تشافي من إخراج «البارسا» من أزمته العميقة عبر تحقيق انتصارات جديدة.

وفي المقابل تلقى تشافي، نبأ غير سار بشأن إصابة النجم الشاب انسو فاتي فيما أشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن فاتي سيبتعد عن الملاعب 4 أسابيع على الأقل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز