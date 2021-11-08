هجوم بألعاب نارية على مباراة في كرة القدم.. فيديو

المصدر: البيان

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شهد لقاء في دوري الدرجة الخامسة لكرة القدم بإنجلترا واقعة مؤسفة كان ضحيتها ماتاس سكرنا، لاعب هاشتاغ يونايتد.

فخلال لقاء هاشتاغ يونايتد وكونكورد رينغرز، تعرض اللاعب لإصابة بعد إطلاق ألعاب نارية من نافذة أحد المنازل المجاورة للملعب.

وأصيب اللاعب خلال ركضه في اتجاه المرمى، ليسقط على الأرض.

وأعلن نادي هاشتاغ يونايتد في وقت لاحق، أن لاعبه بخير، موضحاً أنه قدم شكوى بشأن الحادثة، بعدما رفض المنزل الذي جاءت منه الألعاب النارية التوقف، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "لحسن الحظ كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ، رفضنا إكمال المباراة، بسبب أن المنزل الذي جاءت منه الألعاب النارية رفض التوقف عن إطلاق الألعاب، وقد سقط اثنان آخران بالقرب من أرض الملعب".

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