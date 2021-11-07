ريال مدريد يفوز على رايو فايكانو وينتزع صدارة الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه رايو فايكانو 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وتقدم الريال بهدف سجله توني كروس في الدقيقة 14، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يسجل رايو فايكانو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76 عن طريق راداميل فالكاو.

ورفع الريال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ريال سوسيداد وأوساسونا الأحد، وتوقف رصيد فايكانو عند 20 نقطة في المركز السادس.

وهذا هو الفوز الثامن للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه هي الخسارة الخامسة لفايكانو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراتين.

وفرض الريال سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات رايو فايكانو الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وفي الدقيقة الخامسة سجل الريال هدفا ألغاه الحكم عندما لعب داني كارفاخال كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء هيأها كريم بنزيمة برأسه ليقابلها فينيسيوس جونيور بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى ولطن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل بنزيمة.

وفي الدقيقة 14 سجل الريال هدف التقدم عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي فايكانو استلمها فينيسيوس وانطلق بها حتى وصل على حدود منطقة الجزاء قبل أن يمررها إلى ماركو أسينسيو في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية أرضية قابلها توني كروس بتسديدة قوية عانقت الشباك، وألغى الحكم الهدف في البداية بداع تسلل جونيور إلا أنه احتسبه بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وجاءت أولى محاولات رايو فايكانو الهجومية في الدقيقة 20 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها راندي نتيكجا بضربة رأس لكن تيبو كورتوا تصدى لها بسهولة.

بعد تلك الهجمة نشط فريق فايكانو قليلا وبادل الريال للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 38 والتي شهدت تسجيل الريال للهدف الثاني عندما مرر ديفيد ألابا كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها كريم بنزيمة بتسديدة من على حدود منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

وأهدر بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 40 عندما سدد فينيسيوس جونيور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ستول ديميتريفسكي لترتد إلى كريم بنزيمة الذي قابلها بضربة رأس لكن كرته علت العارضة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الريال بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الريال من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث يؤمن به تقدمه، في الوقت نفسه حاول فايكانو شن هجمات بحثا عن تقليص الفراق.

وكاد الريال أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 51 عندما انطلق فينيسيوس جونيور بالكرة من منتصف الملعب وراوغ أربعة لاعبين ليصبح في مواجهة الحارس ديميتريفسكي حيث سدد الكرة لحظة خروجه من المرمى لكن أوسكار فالنتين أبعد الكرة قبل أن تعبر خط المرمى.

وفي الدقيقة 54 كاد أسينسيو أن يضيف الهدف الثالث عندما استلم تمريرة بينية لينفرد بالحارس ديميتريفسكي الذي خرج من مرماه وتصدى لتسديدة أسينسيو.

واستمرت محاولات الريال الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الثالث، في الوقت نفسه لم يكن لدى فريق فايكانو أي محاولات خطيرة على المرمى لفشله في اختراق دفاع الريال.

وبمرور الوقت دخل فايكانو أجواء المباراة وفرض سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تقليص الفارق.

وكاد فايكانو أن يقلص الفارق في الدقيقة 75 عندما انطلق تياجو مانويل بيبي بالكرة حتى دخل منطقة جزاء الريال وسدد كرة أرضية قوية لكن كرته اصطدمت بأسفل القائم الأيسر للحارس كورتوا.

وفي الدقيقة 76 سجل فايكانو هدف تقليص الفارق عندما مرر ألفارو جارسيا كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء ارتقى إليها راداميل فالكاو وقابلها بضربة رأس لتصطدم بقدم ألابا قبل أن تعانق الشباك.

وكاد فايكانو أن يعادل النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء استلمها إيفان باليو داخلمنطقة الجزاء ولعبها بعرض الملعب داخل منطقة الست ياردات ليجدها أوسكار فالينتين الذي سددها باتجاه المرمى ولكن توني كروس أبعدها قبل أن تعبر خط المرمى.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الريال 2 / 1.

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