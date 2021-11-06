غوارديولا: الطريقة الوحيدة للتفوق على يونايتد هي التمرير

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه كان قادرا على السيطرة على منافسه مانشستر يونايتد خلال الفوز 2-صفر في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت ببساطة عن طريق حرمانه من الكرة عبر التمرير المتواصل.

وهيمن سيتي على المباراة من البداية للنهاية في أولد ترافورد، حيث أحرز المدافع إيريك بايي هدفا مبكرا بالخطأ في مرماه وأضاف برناردو سيلفا الثاني قبل نهاية الشوط الأول ليمنح فريق غوارديولا أول انتصار على منافسه المحلي في اخر خمس مباريات بالدوري.

النتيجة لم تكن انعكاسا حقيقا لقوة سيتي، حيث أكمل الفريق الزائر 753 تمريرة في المباراة، أكثر من أي فريق اخر في الدوري الممتاز أمام يونايتد منذ موسم 2003-2004، عندما بدأت إحصاءات أوبتا في حصد التمريرات.

وأضاف المدرب الإسباني "اللاعبون يستحقون إشادتي وإعجابي. لقد قدمنا مباراة جيدة حقا من البداية للنهاية. أفضل طريقة للتفوق على يونايتد في أولد ترافورد هو الاحتفاظ بالكرة والتمرير ثم التمرير ثم التمرير.

"أنهم يملكون بعض اللاعبين المذهلين مثل كريستيانو (رونالدو) و(ماركوس) راشفورد، والطريقة الوحيدة لإيقافهم هو المزيد من التمريرات. ستسنح لنا الكثير من الفرص بهذه الطريقة، لكن هذه الفرص ستكون أكثر خطورة وهذا يجعلنا نفوز بالمباريات.

"لعبنا بطريقتنا. لاعبو الوسط كانوا مذهلين. رودري قام بعمل ممتاز وكيفن (دي بروين) عاد اليوم إلى مستواه. الاحتفاظ بالكرة مثلما نفعل هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تتحكم من خلالها في المباراة".

ورفض غوارديولا الإفراط في انتقاد يونايتد الذي خسر الآن ثلاث من اخر أربع مباريات على أرضه في الدوري.

وقال "لا يمكنني أبدا تحليل أو الحكم على منافس. كانت المباريات متشابهة تماما في المواسم السابقة التي فازوا فيها علينا. لقد انتظروا أن نرتكب خطأ واحدا ليعاقبونا عبر الهجمات المرتدة. لم يسيطروا أبدا على المباريات. اليوم كنا استثنائيين".



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